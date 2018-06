Traffico in tilt a Giussano per un furgone in fiamme sulla Novedratese

Ruba camion e si schianta - Traffico in tilt : 30enne pregiudicato arrestato : Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia hanno arrestato Emanuele Todisco,30enne napoletano, con precedenti di Polizia, per ...

Spettacolare incidente - Traffico in tilt : Spettacolare incidente alla Colonna di San Marco. All'incrocio con la tangenziale una Fiat Cinquecento è rimasta sollevata tra un'utilitaria e un furgone. I conducenti dei tre mezzi non sono rimasti ...

Tamponamento a catena sulla Statale 16 all'altezza del Casale : un ferito non grave ma Traffico in tilt - Senza Colonne News - Quotidiano di ... : Tamponamento a catena nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 16, in direzione sud, subito dopo lo svincolo per Brindisi Casale. Diverse le auto coinvolte tra cui un taxi e un pulmino che ...

Incidente sul Gra - Traffico in tilt : Incidente sul Grande raccordo anulare , in carreggiata interna, all'altezza del Km 6+000. Nel sinistro, fa sapere Astral Infomobilità nel notiziario viabilità, è rimasta coinvolta una moto. Al momento ...

Incidente sul Gra - Traffico in tilt : Roma, 18 mag. , AdnKronos, - Incidente sul Grande raccordo anulare, in carreggiata interna, all'altezza del Km 6+000. Nel sinistro, fa sapere Astral Infomobilità nel notiziario viabilità, è rimasta ...

Genova - tamponamento a catena sulla Sopraelevata/ Incidente e caos nel capoluogo ligure - Traffico in tilt : Genova, tamponamento a catena sulla Sopraelevata. Incidente e caos nel capoluogo ligure, traffico in tilt dopo lo scontro fra quattro autoveicoli all'altezza del casello Genova Ovest(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:26:00 GMT)

Roma - Traffico in tilt sul Gra : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Sul Grande Raccordo Anulare circolazione rallentata sull’intero anello: in carreggiata interna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Pontina; code a tratti anche in esterna all’altezza della Roma-Fiumicino e più avanti dalla Casilina alla Cassia. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che sul Tratto urbano della A24 lunghe code da Tor Cervara alla Tangenziale est in entrata a ...

Roma - Traffico in tilt sul Gra : Roma, 16 mag. - (AdnKronos) - Sul Grande Raccordo Anulare circolazione rallentata sull'intero anello: in carreggiata interna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Pontina; code a tratti anche in esterna all'altezza della Roma-Fiumicino e più avanti dalla Casilina alla Cassia. Lo riferisce A

Vomero in tilt - protesta contro costruzione box/ Napoli - cassonetti in strada e Traffico bloccato : Vomero in tilt, protesta contro costruzione box: situazione di tensione a Napoli, in piazza degli Artisti, con i manifestanti che hanno paralizzato il traffico con dei cassonetti (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:33:00 GMT)

Roma - Traffico in tilt sul Gra : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Sul Grande Raccordo Anulare circolazione rallentata sull’intero anello: in carreggiata interna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Pontina; code a tratti anche in esterna all’altezza della Roma-Fiumicino e più avanti dalla Casilina alla Cassia. Lo riferisce Astral Infomobilità precisando che sul Tratto urbano della A24 lunghe code da Tor Cervara alla Tangenziale est in entrata a ...

Maltempo Usa - violenti temporali su Chicago : Traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

Incidente sulla Pontina : Traffico in tilt : Roma: lunghe code tra Via Mascagni e Viale Europa Roma – Un’auto si è ribaltata generando un grave Incidente. Il tutto è avvenuto sulla via Pontina, all’altezza di Aprilia e in direzione di Roma. Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Lunghe code si stanno formando nel tratto tra Via Mascagni e Viale Europa. L'articolo Incidente sulla Pontina: traffico in tilt proviene ...

Traffico in Tilt per Grandinata in Turchia : Lo scorso 10 Maggio impressionanti accumuli di grandine hanno interessato l’Autostrada Antalya-Konya in Turchia. Molti automobilisti sono rimasti impantanati e sono dovuti intervenire i mezzi spazzaneve. Guarda il video

Traffico in tilt sulla Pontina. Tir con scafo al seguito si incastra : Roma – Nuovi disagi sulla via Pontina. Stavolta a mandare il Traffico in tilt non è stato un incidente, né le solite buche sull’asfalto. Bensì un mezzo pesante che trasportava lo scafo di un’imbarcazione. L’episodio è avvenuto al confine tra Latina e Sabaudia, in un restringimento della carreggiata. Lo fa sapere Latina Quotidiano. In poche parole lo scafo non è passato e l’autista non ha potuto fare altro che ...