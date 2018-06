Traffico aereo - crescita fa rima con innovazione. Scaramella - Enav - : "In campo 650 milioni in 5 anni" : In Italia si vola di più e il Traffico aereo è in decisa crescita. La sfida ora è consolidare l'andamento positivo guardando al futuro affrontando le nuove sfide tecnologiche. Per questo è pronto "un ...

Trasporto aereo : Iata - rallenta Traffico - ad aprile +6 - 2% : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – rallenta la crescita del traffico passeggeri ad aprile. La domanda in termini di rpk (revenue passenger kilometers) è salita su base annua del 6,2%, in flessione rispetto al +9,7% di marzo, che aveva segnato il picco più alto nell’arco di 12 mesi. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo. Nell’analisi del dato di aprile 2018 ...

Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna/ Video - 15mila in 4 ore : ritardi e disagi a Traffico aereo : Tempesta di fulmini sulla Gran Bretagna, Video. Ne sono stati registrati 15mila in 4 ore. Hanno provocato ritardi e disagi a traffico aereo. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:14:00 GMT)

Droni : Leonardo partner Enav per la gestione del Traffico aereo in Italia : Leonardo, a capo di un team con la controllata Telespazio e IDS – Ingegneria Dei Sistemi, è stata selezionata da Enav, la società nazionale che gestisce il traffico aereo civile in Italia, come partner industriale per lo sviluppo di un sistema di controllo del traffico aereo di Droni e per l’erogazione dei servizi correlati. Nel dettaglio, Enav costituirà una nuova società per lo sviluppo di una piattaforma di Unmanned Aerial Vehicles Traffic ...

Leonardo partner industriale Enav gestione Traffico aereo droni : Roma, 25 mag. , askanews, Leonardo, a capo di un team con la controllata Telespazio e IDS Ingegneria Dei Sistemi, è stata selezionata da Enav, la società nazionale che gestisce il traffico aereo ...

Disinnesco bomba al Lingotto : limitazioni a Traffico aereo : Teleborsa, - Domenica 27 maggio al Lingotto è in programma il Disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata in via Nizza durante gli scavi dei lavori della nuova struttura di Eataly. ...

Maltempo Usa - violenti temporali su Chicago : Traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

ENAV : nel primo trimestre EBITDA in salita grazie a efficienza e Traffico aereo in aumento : ENAV ha chiuso l primo trimestre 2018 con una buona performance in termini di crescita del traffico aereo e quindi di ricavi da attività operativa , nonostante la tipica stagionalità del settore che ...

Traffico aereo - bagagli disguidati al minimo storico : Nel 2017 le compagnie aeree di tutto il mondo, a fronte della crescita del movimento passeggeri che ha superato la quota di quattro miliardi di persone, hanno fatto registrare la migliore performance

Blackout di quattro ore Un computer paralizza il Traffico aereo europeo : Giornata di caos nei cieli d'Europa. Un guasto tecnico ieri ha messo in ginocchio la rete continentale, mettendo a rischio circa 15mila collegamenti, su un totale di 30mila. L'allerta è scattata alle ...

Eurocontrol - guasto ai computer - caos Traffico aereo/ Sistemi bloccati - ma a Roma e Milano nessun problema : Eurocontrol, guasto ai computer, caos traffico aereo: l'agenzia che gestisce i voli UE costretta ad annunciare ritardi su migliaia di voli. Non ci sono conseguenze di sicurezza.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:42:00 GMT)