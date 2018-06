Tour estivo fra le città austriache | 4 tappe imperdibili

Rugby - parte bene il Tour estivo della Nazionale Italiana : gli azzurri stendono 52-19 il Club della Top League giapponese : L’Italia supera in scioltezza lo Yamaha Jubilo, Club della Top League giapponese che si arrende con il punteggio di 52-19 Nella prima uscita del tour estivo gli azzurri di Conor O’Shea, in veste di Selezione “Italia XV”, supera il Club della Top League giapponese Yamaha Jubilo per 19-52 all’U Stadium di Nagano. Otto mete messe a segno da Ghiraldini e compagni, con lo staff tecnico che ha sfruttato la prima uscita in terra nipponica, in ...

Rugby – Tour estivo - oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia : le sensazioni di Ghiraldini : oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia del Rugby in vista del Tour estivo in Giappone: le sensazioni del tallonatore Ghiraldini, che domani guida gli azzurri contro Yamaha Jubilo a Nagano Ultimo allenamento in altura a Sugadaira per gli Azzurri che domani (ore 14 locali, le 7 in Italia), nella veste di Selezione “Italia XV”, scendono in campo all’U Stadium di Nagano nella prima partita del Tour estivo in Giappone. Di ...

Rugby – Tour estivo : l’Italia sfida Yamaha Jubilo - i convocati di O’Shea : O’Shea sceglie i titolari per l’amichevole di Nagano. Sabato la selezione azzurra contro Yamaha Jubilo: cambi liberi Il Tour estivo dell’ItalRugby sul suolo giapponese di appresta a entrare nel vivo sabato 2 giugno a Nagano (ore 14.00 locali, 7.00 in Italia): nello “U Stadium” gli Azzurri affronteranno Yamaha Jubilo, club della massima serie nipponica. Per l’amichevole di preparazione al doppio test contro la Nazionale del Sol ...

Rugby - la Nazionale in viaggio verso in Giappone per l’ultimo Tour estivo che porta alla World Cup 2019 : La Nazionale Italiana di Rugby è partita questa mattina alla volta del Giappone per l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019 Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano l’ItalRugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli Azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta ...

Il rapper Ernia : 'Nel Tour estivo mi scatenerò : sarà un'esplosione di energia' : Inarrestabile Ernia. Il rapper milanese che ha chiuso da poco il tour, riparte subito con una serie di concerti estivi. 'Il tour estivo sarà un'esplosione di energia allo stato puro, non vedo l'ora di ...

Rugby – Italia - convocato Giosuè Zilocchi per il Tour Estivo : Giosuè Zilocchi tra i convocati del tour Estivo con la nazionale Italiana di Rugby Prima giornata di lavoro sul campo di Calvisano per la Nazionale Italiana Rugby che venerdì volerà in Giappone per il tour Estivo 2018. Gli Azzurri di Conor O’Shea hanno lavorato divisi per reparto in mattinata, dividendosi tra il lavoro specialistico di avanti e trequarti e la palestra, mentre nel pomeriggio è andato in scena il primo allenamento collettivo ...

Concerti de Il Volo in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del Tour estivo : Sono stati annunciati Concerti de Il Volo in Italia nel 2018. Il trio pop lirico composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto torna in concerto in Italia quest'anno per alcuni appuntamenti live imperdibile nella penisola. Dopo l'annuncio della partecipazione del trio a Radio Italia Live - Il Concerto, atteso in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno prossimo, sono stati comunicati i Concerti de Il Volo in Italia nel ...

Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 con le due Romina prima del Tour estivo reso ufficiale (video) : Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 anticipa il tour estivo che condurrà in coppia con Romina. La ex moglie è stata ospite dell'ultima puntata del serale, nel quale hanno portato una versione inedita di Felicità nella quale Romina ha portato un'invettiva contro il circo mediatico resa sotto forma di rap (qui il video della sorpresa per il compleanno). L'artista di Cellino San Marco ha aperto la puntata facendo da colonna sonora alla sfida ...

Il Tour estivo di Annalisa per Bye Bye - annunciati concerti in tutta Italia : date e biglietti : Annunciato il tour estivo di Annalisa per Bye Bye, per un'estate piena di concerti da nord a sud Italia: la cantante terza classificata all'ultimo Festival di Sanremo con Il mondo prima di te sarà in tour per tutta l'estate! Dopo le anteprime live a maggio all'Atlantico di Roma e all'Alcatraz di Milano, Annalisa toccherà le principali città Italiane per presentare dal vivo al pubblico l'album Bye Bye, pubblicato in seguito al Festival di ...

Video e testo di L’estate tutto l’anno de Le Deva - il nuovo singolo prima del Tour estivo : L'estate tutto l'anno de Le Deva è il nuovo singolo disponibile da venerdì 18 maggio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il quartetto femminile torna in radio con un nuovo brano dal sapore estivo: L'estate tutto l'anno de Le Deva è stato scritto da Marco Rettani, Oscar Gioffrè, Roberto Gallo Salsotto, Livio Perrotta e Stefano Paviani, e si candida ad essere una delle canzoni colonna sonora ...

The Kolors a Verissimo nello Speciale Amici prima del Tour estivo con una curiosità sul loro percorso (video) : The Kolors a Verissimo portano Everytime nello Speciale dedicato ad Amici di Maria De Filippi. I ragazzi di Stash Fiordispino sono tornati sul palco del talent per raccontare un particolare molto Speciale della loro partecipazione al programma che li ha visti vincitori nel 2015 contro il rapper Briga (qui il video dell'esibizione a Verissimo). Come aveva avuto modo di dichiarare Maria De Filippi, Stash aveva deciso di falsificare i documenti ...