Torino | una donna è stata segregata e violentata per mesi | arrestato un rumeno

Torino - prostituta 20enne aggredita con l’acido da una coetanea : ha ustioni su tutto il corpo : La lite ieri sera in Corso Giulio Cesare, vendetta sentimentale o regolamento di conti tra prostitute. La giovane ha riportato ustioni importanti tutto il corpo e attualmente si trova ricoverata all’ospedale CTO in grave condizioni.Continua a leggere

Torino - lite tra prostitute : una ferita gravemente dall'acido : Torino, lite tra prostitute: una ferita gravemente dall'acido

Una collettiva di opere della Galleria Crag di Torino in mostra a Capri negli spazi nell'Epoché Art Club : ... le immagini sospese delle fotografie di Aqua Aura, i mondi lontani di Giorgio Ramella e le pitture evocative del mondo classico di Alessandro La Motta. Un dialogo tra generazioni e personalità ...

Concerto Vasco Rossi - folla sfonda transenne/ Video Torino - paura fuori dall'Olimpico : ferita una donna : Concerto Vasco Rossi, folla sfonda transenne: paura fuori dall'Olimpico di Torino prima dell'esibizione del Blasco, ferita una donna. Ecco il Video della vicenda(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Acrobata cerca di saltare una cascata mentre l'amico lo filma : precipita e muore ad Almese - Torino : Un ventenne ha cercato di saltare una cascata che stava filmando con un amico ed è precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, dove è morto. È successo nella bassa Valle di Susa, ad Almese (Torino), in località Goja del Pis. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, l'amico, sotto choc, è stato portato all'ospedale di Rivoli.Il giovane, Artur Cacciolari, ventenne, è morto travolto ...

Offre la panna gratis : il gelataio di Torino deve pagare una multa di 500 euro : "Io emetto sempre gli scontrini, multarmi per una panna da 50 centesimi omaggiata mi sembra eccessivo". Cristian Ciacci non riesce a capacitarsi dell'episodio che l'ha visto protagonista: la Guardia di Finanza ha multato il gelataio di Torino per aver offerto la panna montata a un cliente abituale. Il suo errore è stato non riportare l'omaggio sullo scontrino, come previsto dalla normativa. Quella svista ora potrebbe costargli 500 ...

Torino - si fa un selfie mentre salta una cascata e cade in un torrente : muore ventenne : Forse stava scattandosi un selfie il giovane ventenne morto questo pomeriggio ad Almese, dopo essere caduto in un torrente in località Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata con un laghetto al ...

Heysel - Torino dedica una piazza alle 39 vittime : Torino ricorda la tragedia dell'Heysel dedicando una piazza alle 39 vittime degli scontri tra tifosi avenuti nella finale di Coppa dei Campioni di calcio del 29 maggio 1985. L'intitolazione nel ...

Heysel - oggi la dedica di una piazza a Torino in memoria delle 39 vittime : La data di una tragedia per il mondo dello sport. oggi, con il sostegno di @juventusfc e l'ass. Quelli di Via Filadelfia, la Città di #Torino imprime questo ricordo sulla Mole e onora la memoria e il ...