Torino | chiuse le indagini per il caso Ream Avviso alla sindaca Chiara Appendino e altri

Bilderberg - l’incontro a porte chiuse del 2018 è a Torino . Al centro il populismo in Europa : L’anno scorso si è svolto a Chantilly, in Virginia. Ma quest’anno il gruppo Bilderberg ha scelto Torino per il suo consueto incontro annuale, rigorosamente a porte chiuse . L’appuntamento si tiene dal 7 al 10 giugno e i partecipanti saranno 128: due terzi vengono dall’ Europa , il resto dall’America del Nord. Il meeting, fondato da Rockfeller nel 1954 che quest’anno arriva alla 66esima edizione, riunisce ministri, ...

Torino - incidenti piazza San Carlo : indagini chiuse. Notificati avvisi : Torino , incidenti piazza San Carlo : indagini chiuse. Notificati avvisi La procura ha concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . In quell’occasione 1.500 persone rimasero ferite e una donna morì dopo 12 giorni Parole ...

Torino - incidenti piazza San Carlo : indagini chiuse. Notificati avvisi - : La procura ha concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . In quell'occasione 1.500 persone rimasero ferite ...

Torino - allenamento a porte chiuse : e i tifosi? : Torino - Il Toro non perde tempo e oggi pomeriggio scenderà in campo al Filadelfia per preparare la sfida , importantissima, contro il Crotone. Giornata importante per valutare le condizioni di N'...