Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce Continua a leggere L'articolo Torino, chiede di non lavorare di notte per il Ramadan: azienda lo trasferisce proviene da NewsGo.

Olimpiadi - il sindaco Appendino chiede il coinvolgimento di Regione e Città metropolitana per il progetto Torino 2026 : Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto i sindaci e i rappresentati dei comuni montani interessati alla candidatura alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 Coinvolgere Regione Piemonte e Citta’ metropolitana nel completamento dell’iter per la costituzione dell’associazione Torino 2026. E’ la necessita’ evidenziata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto ...

Ruby ter - la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per Berlusconi : Chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter . La procura di Torino ha ribadito la richiesta di processare il Cavaliere e Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, ...

Ruby ter - Silvio Berlusconi rischia un altro processo : la procura di Torino chiede il rinvio al giudizio : Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di ...

Torino - per incidenti piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto Renato Saccone : “Nessuna inerzia o lassismo da parte del prefetto” è emersa nelle fasi che precedettero la serata del 3 giugno 2017 a Torino in piazza San Carlo, quando tra la folla che assistenza alla finale di Champions League si scatenò il panico. È quanto scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano inoltre che affrontò la questione con un tavolo di ...

Torino - tragedia di piazza San Carlo : procura chiede otto archiviazioni : I pm torinesi hanno chiesto l'archiviarne per 8 indagati tra cui il prefetto mentre rimangono nel registro degli indagati altre quindici persone tra cui la sindaca Chiara Appendino.Continua a leggere

Torino - il capo dei vigili sul premio a chi farà più multe : "Sono i cittadini a chiederci di essere rigorosi" : Bezzon replica alle polemiche: "Non siamo gabellieri, ma le infrazioni aumentano e i morti sulle strade pure: bisogna intervenire"

Calciomercato Torino - Cairo su Belotti : 'Milan? Non lo richiederà. Voglio godermelo' : Giovani, bravi e vincenti: qualcuno di loro, chissà, potrebbe rappresentare anche il futuro del Torino. Una delle certezze della squadra granata del presente si chiama Andrea Belotti. E Urbano Cairo, ...

Torino - VIGILI BLOCCANO BAMBINA NON VACCINATA ALL'ASILO/ Grignolio - "Regioni potrebbero chiedere proroga" : TORINO, bimba di 3 anni bloccata fuori dALL'ASILO nido dai VIGILI perché non VACCINATA a Torre Pellice. Le parole del sindaco e dell'immunologo Burioni: il M5s condanna uso della forza(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:37:00 GMT)