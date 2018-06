Torino | allarme cornacchie | tre feriti

Blastingnews

(Di martedì 5 giugno 2018) Da qualche giornosembra il set di un film di Hitchcock. In citta', volano, minacciose, lee, spesso e volentieri, attaccano i passanti. Le telefonate arrivate da ogni quartiere al Servizio Tutela Fauna e Flora della Citta' Metropolitana diormai non si contano più. Così come quelle ricevute dai Vigili del Fuoco. Tre malcapitati, addirittura, sono finiti in ospedale; niente di grave, solo qualche graffio al cuoio capelluto, ma la paura è stata davvero tanta. Cosa sta succedendo? Vogliono difendere i loro piccoli Genitori iper-protettivi ed ansiosi, figli bamboccioni e talvolta in sovrappeso VIDEO. È uno spaccato dell'Italia dei nostri giorni? No, è il motivo per cui leche abitano la citta' hanno cominciato ad attaccare i passanti. Gli esperti dell''ufficio Tutela Flora e Fauna torinese hanno spiegato che gli esemplari di Cornacchia grigia ...