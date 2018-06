TOMMASO INZAGHI assente al matrimonio del padre allenatore ed in un letto d’ospedale : ecco cos’è successo : Tommaso Inzaghi non era presente al matrimonio del padre , il figlio di Alessia Marcuzzi e dell’ allenatore della Lazio in ospedale: ecco cosa sta accadendo Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati a Montalcino alla presenza di tantissimi invitati. Dopo 8 anni di fidanzamento ed un figlio di 5 anni, i due sono convolati a nozze nella splendida cornice di Castello Banfi. Tra i tanti ospiti dell’ allenatore della Lazio e della sua ...

TOMMASO INZAGHI in ospedale/ Figlio di Alessia Marcuzzi non c'era al matrimonio del padre Simone : ecco perchè : Alessia Marcuzzi spiega la ragione dell'assenza del Figlio Tommaso al matrimonio del padre Simone Inzaghi: il ragazzo si trovava in ospedale per una polmonite.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:44:00 GMT)