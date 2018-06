Tomba del Tuffatore | 50 anni fa la scoperta | una mostra celebra l’immagine più misteriosa

Roma - la 'Tomba dell'atleta' a Case Rosse : La Soprintendenza ha presentato alla stampa la Tomba dell'Atleta o degli strigili, una sepoltura a camera del IV-III secolo a.C., scoperta in località Case Rosse a Roma. L'incredibile rtirovamento è ...

Scoperta a Case Rosse la Tomba dell’Atleta di epoca romana : La ‘Tomba dell’atleta’. Cosi’ e’ stata chiamata la sepoltura romana risalente a circa 2.400 anni fa e Scoperta in localitò Case Rosse nella periferia est della Capitale. La Tomba, perfettamente conservata, e’ venuta alla luce durante gli scavi di Acea per il raddoppio della condotta adduttrice Castell’Arcione-Salone ed e’ situata a circa due metri dal piano stradale. Insieme ai reperti ossei ...

Archeologia - straordinaria scoperta a Roma : Tomba dell’Atleta - intatta da 2000 anni : straordinaria scoperta a Roma, in campo archeologico. E’ tutto esattamente com’era, immobile e intatto da oltre 2000 anni, nella Tomba a camera di epoca repubblicana, eccezionalmente scoperta alle porte di Roma, località Case Rosse, durante i lavori di Archeologia preventiva per il raddoppio dell’acquedotto Castell’Arcione-Salone. La Tomba dell’Atleta o degli strigili, così è stata chiamata dagli archeologi della ...

