Tir contro cisterna | riaperta dopo 6 ore la A4 tra Villesse e Palmanova

Siria : ministro Esteri turco - roadmap riTiro milizie curde da Manbij annunciata dopo incontro segretario Stato Usa a Washington : "Chi governerà qui , a Manbij, fino a quando non si raggiungerà una soluzione politica nel paese? Chi sarà responsabile per la sicurezza? L'azione comune e la decisione congiunta con gli Stati Uniti ...

Tiziano Ferro contro Ministro Fontana/ “Famiglie gay non esistono? Mi basta smettere di senTirmi invisibile” : Tiziano Ferro contro il Ministro Lorenzo Fontana: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 – Davide Mazzanti : “Italia - che carica contro la Cina”. Miriam Sylla : “La vera Italia - Tirato fuori il carattere” : L’Italia ha firmato un’impresa sconfiggendo la Cina nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno surclassato le Campionesse Olimpiche ottenendo il quarto successo nella manifestazione, la gioia dei protagonisti traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV dopo la partita. Davide Mazzanti: “Sono davvero contento perché le ragazze oggi hanno fatto una grandissima partita. I primi due set sono stati bellissimi, ...

Tragedia sul lavoro - camionista scende per controllare e muore travolto dal proprio Tir : La Tragedia in Trentino, la vittima è il 54enne Egidio Grisotto, morto schiacciato sotto il proprio camion che si è improvvisamente mosso concludendo la sua corsa con un impatto contro un camper parcheggiato nei pressi di un'abitazione privata. Sul caso indagano ora carabinieri e ispettori del lavoro.Continua a leggere

[La polemica] Il gelataio marTire della panna montata - il suo sacrificio contro la burocrazia ottusa di un Paese malato : Oggi l'eroe, il martire del giorno si chiama Christian Ciacci, ed è un gelataio piemontese. Pochi giorni fa il signor Christian, proprietario di un locale di Vanchiglietta, ha servito ad un cliente - ...

Serie A Jankto contro l'Udinese : «Noi schiavi in riTiro» : UDINE - "In questa stagione siamo stati più di due mesi in albergo, il peggiore di Udine, con bagni sporchi. E ci siamo sentiti come schiavi, non potevamo nemmeno vedere i figli e alcuni di noi erano ...

Treno contro Tir - si allarga inchiesta : presto nuovi indagati : Treno contro Tir, si allarga inchiesta: presto nuovi indagati Treno contro Tir, si allarga inchiesta: presto nuovi indagati Continua a leggere L'articolo Treno contro Tir, si allarga inchiesta: presto nuovi indagati proviene da NewsGo.

I Comuni contro la 'burocratite' : meno leggi per far riparTire l'economia : Per far ripartire la crescita è indispensabile tagliare la burocrazia. Lo affermano molti amministratori pubblici, secondo i quali troppe norme sono un freno all'economia, una causa di aumento della spesa pubblica e un incentivo alla corruzione. E' questa l'opinione dell'80% degli amministratori pubblici intervistati da Noto Sondaggi in un campione di Comuni, ...

Treno contro Tir - si allarga l'inchiesta : ANSA, - IVREA , TORINO, , 28 MAG - E' destinata ad allargarsi l'inchiesta sul disastro ferroviario che mercoledì scorso, sulla linea Ivrea-Chivasso, è costato la vita a due persone. La procura di ...

Treno contro Tir a Caluso - due morti e 18 feriti. Cosa ha causato l'impatto : Due morti e 18 feriti. È questo al momento il bilancio del grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Mercoledì sera poco dopo le 23, un Treno regionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e il bilancio provvisorio è di due morti, tra cui il ...

Ben 8 patenti riTirate e 100 punti decurtati. La Polizia contro l'abuso di alcol e assunzione di droga alla guida : Tante le pattuglie della Polizia sul territorio salentino per i controlli stradali del sabato sera . Nel corso del servizio svolto nella notte tra sabato e domenica scorsa, 114 conducenti sono stati ...

«Decisioni inaccettabili» - Daniele Silvestri contro Mattarella. Poi corregge il Tiro : «Ecco cosa volevo dire» : ... che ieri sera ha generato non poche polemiche dopo queste dure critiche nei confronti del presidente della Repubblica, 'reo' di aver posto il veto su Paolo Savona come ministro dell'Economia nel '...

Cristina Plevani contro il Grande Fratello : 'Tira fuori il peggio - premiano chi va punito' : 'Ho visto le prime tre puntate e poi non l'ho guardato più. Mi sono rifiutata'. A parlare Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality Mediaset. Cristina aveva fatto il provino per ...

Monaco : tutti contro Max Verstappen. E lui Tira dritto : Il mondo della F1 sembra aver preso una linea comune contro Max Verstappen, sostenendo che se vuole avere successo deve cambiare testa. L’olandese ha saltato le qualifiche a Monaco dopo l’incidente nelle FP3, un errore che tutti imputano a lui ma che secondo noi ha come principale responsabile proprio la Red Bull. “Il suo talento […] L'articolo Monaco: tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto sembra essere il ...