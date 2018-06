Through the Woods Recensione | vietato perdersi nei boschi norvegesi

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) Di prodotti ambiziosi comethesono piene le librerie digitali delle svariate piattaforme di gioco: tanti sono infatti gli sviluppatori indipendenti che provano a lanciarsi nel mondo dell'intrattenimento videoludico, con idee che necessitano solo della giusta impalcatura tecnica per potersi reggere in piedi e camminare sulle proprie sole gambe. Ovviamente, in quest'ambito, i fondi a disposizione non sono di certo quelli delle major, e il problema principale risulta quindi quello di ottimizzare le risorse per riuscire a produrre qualcosa di godibile, seppur non finemente levigato sotto l'aspetto della pulizia grafica. L'ambizione, come dicevamo in apertura, di certo non manca athe, avventura horror sviluppata dallo studio indipendente Antagonist che mira a far scendere il canonico brivido freddo lungo la schiena. Sarà riuscito il team nel suo intento? ...