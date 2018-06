Thomas all’Arena di Verona con Non te ne vai mai | un esordio d’oro con il primo album

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018)all'Arena diè ospite della nuova edizione dei Wind Music Awards.Bocchimpani è noto per aver preso parte al talent show Amici di Maria De Filippi lo scorso anno, a soli 17 anni di età, dando prova delle sue doti di cantante e ballerino.ha pubblicato il suodi inediti d', omonimo, la cui versione speciale rilasciata per i suoi 18 anni contiene alcuni brani inediti tra i quali il nuovo singolo in radio dal titolo Non te ne vai mai. Proprio grazie al rilascio della18 Edition,è riuscito ad ottenere il disco d'oro per il suodi debutto. La certificazione gli consente di ottenere un premio anche ai Wind Music Awards, in quanto il suoè stato rilasciato nel corso dell'ultimo anno.Nella nuova versione del disco sono contenuti tutti i brani dell'in aggiunta a 5 nuovi inediti, tra i quali il singolo ...