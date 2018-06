The Wonder Wheel – Atelier Emè protagonista di un pomeriggio sulla ruota panoramica

Il Volo a The Wonder Of You - il concerto tributo a Elvis Presley al Forum di Assago : info e biglietti : Il Volo a The Wonder Of You, il concerto tributo a Elvis Presley in programma al Mediolanum Forum di Assago di Milano il 14 giugno: il trio di tenori sarà ospite speciale dell'evento, per la prima volta in Italia. Piero, Gianluca e Ignazio saliranno sul palco del Forum di Assago di Milano per una serata in ricordo del Re del Rock and Roll: insieme ad una grande orchestra sinfonica composta da 70 elementi, interpreteranno dal vivo alcuni brani ...

Gli sviluppatori di Wonder Boy : The Dragon's Trap vorrebbero realizzare un remake di un titolo Zelda : Gli sviluppatori di Wonder Boy: The Dragon's Trap si sono cimentati in un interessante remake del gioco originale grazie al lavoro di Omar Cornut e del suo team, riporta Gonintendo.Wonder Boy: The Dragon's Trap si è rivelato infatti essere un grande successo, e ha collezionato recensioni entusiaste e una quantità considerevole di download su Steam.Ebbene, in seguito a questo successo Cornut ed il suo team non voglio di certo fermarsi, per cui la ...

They Are Billions : arrivano le Six Wonders : They Are Billions, il survival\strategico a tema zombie riceverà presto un nuovo aggiornamento chiamato The Six Wonders. Come riporta Gamingbolt, le nuove strutture introdotte con l'aggiornamento saranno cruciali per la sopravvivenza della colonia e garantiranno bonus differenti. Ad esempio potenza extra o un aumento della generazione dell'oro in una specifica area.Oltre questi buonus, ogni meraviglia garantirà punti vittoria che verranno ...