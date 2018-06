The Elder Scrolls Online | Summerset disponibile da oggi!

The Elder Scrolls Online : il nuovo capitolo Summerset è finalmente disponibile : La vostra nuova avventura The Elder Scrolls inizia sull'incredibile isola di Summerset, l'antica terra degli elfi alti visitabile per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls: Arena.Oggi, ZeniMax Online Studios ha pubblicato ufficialmente The Elder Scrolls Online: Summerset, il nuovo capitolo del GDR Online. disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac, Summerset propone una nuova zona, una nuova ed epica ...

The Elder Scrolls 6 sarà annunciato all’E3 2018? : Un produttore di giocattoli canadese di nome Les Jouex Franckid ha apparentemente anticipato il possibile annuncio di The Elder Scrolls 6: il leak è avvenuto... tramite una presentazione di PowerPoint che mostrerebbe i prodotti attualmente in via di sviluppo. Il presunto leak derivato dal PowerPoint di Franckid presenta però qualche imprecisione. La lista, infatti, ha stimato un annuncio di The Elder Scrolls 6 che sarebbe dovuto arrivare ad ...

The Elder Scrolls 6 compare nei piani di una società di marketing canadese : qualcosa si muove? : Nonostante Bethesda si rifiuti categoricamente di parlare di The Elder Scrolls 6, l'E3 2018 si avvicina e con esso decollano le aspettative dei fan, che oggi potrebbero venir alimentate da un'indiscrezione che avrebbe a dir poco del clamoroso.Come segnala Resetera, il sesto capitolo della serie The Elder Scrolls è infatti comparso tra le slide di un documento di una importante società di marketing e comunicazione canadese, che si occupa ...

Il nuovo video di The Elder Scrolls Online : Summerset è dedicato alla setta segreta dell'Ordine Psijic : In Summerset (avete già letto la nostra anteprima?), prossimo capitolo di The Elder Scrolls Online (ESO), i giocatori scopriranno il gruppo segreto di maghi dell'Ordine Psijic e, per la prima volta, potranno entrare tra i loro ranghi e imparare gli incantesimi di questi antichi maestri. Cos'è l'Ordine Psijic, un gruppo così misterioso da svelare i propri misteri per la prima volta solo oggi? Il nuovo video pubblicato da Bethesda può esservi di ...

Il nuovo video di The Elder Scrolls Online ci porta alla scoperta dei misteri e delle meraviglie dell'isola di Summerset : Il mese scorso, Bethesda Softworks ha annunciato Summerset, il nuovo capitolo della saga di ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online (ESO), già provato in anteprima per voi. Oggi, è stato pubblicato un nuovo video di gioco per scoprire i misteri e le meraviglie di quest'isola.In ESO: Summerset, i giocatori esploreranno le antiche terre degli alti elfi per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls: Arena, e ...

The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition : parte oggi il weekend di gioco gratuito su Steam : Bethesda ha annunciato che The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sarà giocabile gratuitamente questo fine settimana su Steam. I giocatori PC possono scaricare subito il gioco e provarlo liberamente fino al 16 aprile.Inoltre, come segnala DSOGaming, Bethesda offre il gioco con uno sconto del 50%, il che significa che è possibile acquistarlo per 19,99€.L'edizione Speciale di Skyrim include il gioco completo e i componenti aggiuntivi ...

The Elder Scrolls Online : Summerset - prova : Londra - Le vicende di The Elder Scrolls Online hanno luogo ben 1000 anni prima degli eventi di Skyrim. L'Era degli Eroi, questo è il nome del tempo che ha profondamente plasmato il mondo di Tamriel, sarebbe stata perfetta per raccontare del peccato di Varen Aquilarios, di come volesse diventare un Sangue di Drago per ambire al Trono di Rubino e del tradimento di Mannimarco. Il potente stregone, infatti, è riuscito a distruggere la barriera che ...

The Elder Scrolls V : Skyrim VR sbarca anche su PC : L'acclamato titolo di Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls V: Skyrim è ora disponibile per SteamVR. Il pacchetto include il gioco base e tutte le sue espansioni - Dawnguard, Hearthfire and Dragonborn - in un unico pacchetto per gli utenti PC.Ecco il comunicato ufficiale:Dopo il lancio di successo su PlayStation VR, anche i giocatori PC possono ora sperimentare l'epico capolavoro che ha ridefinito il genere fantasy su tutti i dispositivi ...

The Elder Scrolls V : Skyrim VR disponibile per PC : Siamo lieti di annunciare che l’acclamato titolo di Bethesda Game Studios The Elder Scrolls V: Skyrim è ora disponibile per SteamVR. Il gioco include il completo e leggendario gioco base open-world e tutti i suoi add-on – Dawnguard, Hearthfire and Dragonborn – in un unico pacchetto per gli utenti PC Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Elder ...