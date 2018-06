Thailandia | 8 kg di plastica nello stomaco di un cetaceo | #BeatPlasticPollution!

Thailandia - balena pilota uccisa dalla plastica : 80 buste nello stomaco : Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste , spesso fatali per gli animali selvatici. WDC welcomes significant move by @EU_Commission on #...

Thailandia - 80 buste di plastica nello stomaco : muore una balena pilota : Al largo della costa meridionale della Thailandia, una balena pilota è morta per aver ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica. Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste, spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di gravissimo inquinamento. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino ...