TerniEnergia | Softeco Sismat coordina progetto Virtus

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma, 5 giu. (AdnKronos) –, digital company del gruppoil(Gestione VIRTUale di risorSe energetiche distribuite) finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico attraverso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per complessivi 1,1 milioni di euro, dei quali 550 mila euro come quota parte relativa alle attività svolte dalla stessa. Il, si legge in una nota, realizzerà un prototipo di Virtual Power Plant (VPP) in un contesto terziario industriale, con l’obiettivo di validare la catena del valore in più distretti reali (di tipo industriale e pubblica amministrazione) e dimostrare la fattibilità tecnico-economica delmento sinergico di risorse distribuite, per l’ottimizzazione energetica locale e la fornitura di servizi dedicati ai diversi attori del sistema elettrico, regolati ...