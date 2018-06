Tenta di corrompere i carabinieri | arrestato nel Vesuviano operaio che fugge all' alt

Russiagate - Mueller : Manafort ha Tenta to corrompere testimoni : Paul Manafort , l'ex presidente della campagna di Donald Trump, è accusato di aver cercato di corrompere i testimoni nell'ambito del caso aperto nei suoi confronti per il pagamento delle tasse federali ...

Tenta di corrompere la Polizia : denunciato fasanese : FASANO - Un camionista fasanese di 47 anni, E.B. , queste le sue iniziali, , ha rimediato una denuncia a piede libero alla autorità giudiziaria per istigazione alla corruzione. Lo scorso sabato - in ...

Tenta di corrompere pattuglia della Stradale : denunciato camionista : Un camionista di 47 ani, B.E., di Fasano, è stato denunciato dalla Polstrada di Brindisi alla procura della Repubblica per istigazione alla corruzione, per aver Tentato di evitare, offrendo la somma ...