Tennis | Roland Garros | Cecchinato batte Djokovic e vola in semifinale L' esultanza del

Il Tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros : Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros, ed è il primo italiano in 40 anni ad arrivare in una semifinale singolare maschile di un torneo del Grande Slam. Cecchinato ha The post Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros appeared first on Il Post.

Tennis - Roland Garros jr - Cocciaretto avanti supera l'americana Ma : Magari non avrà delle punte di rendimento straordinarie, ma Elisabetta Cocciaretto si sta dimostrando una garanzia. La 17enne marchigiana supera anche il secondo turno del Roland Garros under 18, ...

Tennis - Roland Garros - 'Marco non deve snaturarsi con Djokovic' : Dove può arrivare? «Intanto deve puntare a essere uno dei migliori al mondo sulla terra, in grado di vincere tante partite e perché no tanti tornei, ha dimostrato di poterci riuscire. Poi dovrà ...

Tennis - Roland Garros - Cecchinato - il grande giorno - sfida a Djokovic : Di queste solo la Halep, attuale numero 1 del mondo, non ha vinto uno Slam, le altre sono tutte plurivincitrici. Di sotto la più forte è la Stephens, campionessa uscente a Flushing Meadows, ma ...

Tennis - Roland Garros - Fognini lotta ma è fuori Cilic vince in 5 set. Avanzano Del Potro e Nadal. Serena Williams si ritira : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Tennis - Roland Garros - ottavi : Fognini rimonta Cilic ma si arrende al 5° set : Intanto lunedì prossimo Fognini sarà numero 15 del mondo a meno che Djokovic non raggiunga la finale e Cecchinato non vinca il torneo. Luca Marianantoni

Tennis - ottavi Roland Garros : a Cilic i primi 2 set - Fognini insegue 4-6 1-6 1-0 : Dopo essersi trovato sotto per due set, l’azzurro si scuote, vince il terzo e conquista il quarto al tiebreak. Poi la sconfitta al quinto: Finisce 4-6 1-6 6-3 7-6 3-6--Nel primo set dell’ottavo di finale tra Fognini e Cilic, l’azzurro si trova subito sotto di un break, che però recupera dopo due turni di battuta. Fognini è teso, ma sul 4-3 difende il servizio con una palla corta sublime dopo un game lungo, bello e combattuto, nel gioco ...

Tennis - Roland Garros - Serena Williams si ritira : Sharapova ai quarti. Avanza anche Nadal : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

VIDEO Cecchinato-Goffin - Roland Garros 2018 : gli highlights dell’impresa del Tennista siciliano : Un qualcosa di storico è accaduto sulla terra rossa di Parigi. Gli ottavi di finale del Roland Garros 2018 hanno sorriso a Marco Cecchinato che, per la prima volta in carriera, ha centrato la qualificazione ai quarti di uno Slam, battendo un top10 del calibro di David Goff, che lo aveva superato qualche settimana fa negli Internazionali di Roma 2018. Una prestazione superba, quella del siciliano, che quest’oggi ha messo in mostra un tennis ...