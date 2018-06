Tennis | Andy Murray | “Il mio recupero dopo l’operazione all’anca procede lentamente

oasport

: #tennis Il recupero fisico di Murray procede lentamente ed anche Wimbledon è a rischio - OA_Sport : #tennis Il recupero fisico di Murray procede lentamente ed anche Wimbledon è a rischio - _Andy_Roman_ : @CuginoPaolo @vittoriozucconi E l’aereo di stato che ha usato per andare agli open usa di tennis? - Comunicarsi : Andy Murray investe nella startup di tennis “Deuce” -

(Di martedì 5 giugno 2018) La situazione sul fronte “” continua ad essere decisamente complicata. Da ormai quasi un anno l’ex n.1 del mondo delè afflitto da problematiche all’anca e, operato a gennaio, il due volte vincitore di Wimbledon ancora stenta a trovare la miglior condizione, lontano dal pienoin vista dei Championships 2018. “Ilfisico prosegue molto piùdi quanto mi aspettasi. Ho ripreso comunque ad allenarmi e spero di poter competere sull’erba ed essere a Wimbledon“, ha dichiarato lo scozzese (fonte The Sun). Una situazione, quindi, in evoluzione anche se i tempi per un eventuale ritorno si fanno sempre più stretti e segnali positivi ancora non se ne vedono. Se, dunque, dovesse decidere di non prendere parte ai match di Church Road non sarebbe una ...