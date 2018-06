Team 17 svela la sua lineup per l'E3 2018 : Nella giornata di oggi Team 17 ha rilasciato la lista dei suoi titoli che saranno presenti durante l'E3 2018. Vediamoli insieme.Cominciamo con Genesis: Alpha One, titolo in sviluppo su Xbox One, PS4 e PC. Il titolo è un mix di vari generi, rogue-like, FPS e ship-building, il giocatore potrà esplorare un universo generato casualmente, dovrà raccogliere risorse e combattere contro una misteriosa razza aliena. Arriverà nel corso del 2019.Mugsters ...

Aspettando i Mondiali di calcio 2018 : dall’attacco alla panchina - William Hill svela il dream Team degli italiani : Secondo i tifosi dello Stivale la difesa perfetta parla spagnolo. La squadra dei sogni, infatti, vede tra i pali David De Gea (votato dal 35% degli intervistati) e a capo del reparto difensivo il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, indispensabile per oltre la metà degli utenti (58%). A scalpitare in panchina scelgono il pilastro del Bayern Monaco e della Germania Manuel Neuer (23%) e l’asso brasiliano della Roma Alisson (19%), mentre tra i ...

Aspettando i Mondiali di calcio 2018 : dall’attacco alla panchina - ? William Hill svela il dream Team degli italiani : CR7 e Messi in prima linea, Modric e Kroos a centrocampo, Sergio Ramos in difesa e De Gea tra i pali: questa la formazione dei sogni dei tifosi del Belpaese. ?Il divertimento continua anche fuori dal campo con la speciale Promo Tifoso sulla Vincente dei Mondiali Il conto alla rovescia per i Mondiali di calcio 2018 è ormai agli sgoccioli e gli appassionati di ogni angolo del pianeta sono in trepidante attesa di veder scendere in campo i loro ...

Mugello - lo Sky Racing Team VR46 svela la livrea tricolore : LA FOTOGALLERY . Una tradizione che si ripete: anche al Gran Premio d'Italia Oakley 2018 le KALEX Moto2 e KTM RC 250 GP Moto3 vestono il verde, bianco e rosso

“Ecco come faceva a piegarsi a 45 gradi”. Svelato il segreto di Michael Jackson. A 30 anni dall’uscita di Smooth Criminal - un Team di scienziati spiega come il Re del pop riusciva a sfidare le leggi della fisica : come dimenticare quella mossa ‘impossibile’? La stessa che per trent’anni ha vinto le leggi della forza di gravità ed è diventata un cult per i fan di Michael Jackson: è lei la protagonista di uno studio scientifico firmato da un team di neurochirurghi. Medici che hanno indossato i panni degli investigatori per svelare il segreto del ‘piegamento’ del creatore di ‘Thriller’, in un lavoro pubblicato ...

Michael Jackson e la mossa segreta in Smooth Criminal. Svelato il trucco da un Team medico : Il suo modo di ballare è imitato ancora oggi. Michael Jackson , il re del pop, era anche uno straordinario ballerino. Che amava stupire. A 9 anni di distanza dalla sua tragica scomparsa si torna a ...

TOTS FIFA 18 : tutto quello che devi sapere sui Team of the Season - le Squadre della Stagione! Svelati i TOTS di Serie A e Ligue 1? : Per i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il pluripremiato […] L'articolo TOTS FIFA 18: tutto quello che devi sapere sui Team of the Season, le Squadre della Stagione! Svelati i TOTS di ...

Svelati i TOTS della Premier League di FIFA 18 Ultimate Team : tutti i dettagli : Il momento più atteso dalla community di FIFA 18 Ultimate Team è finalmente arrivato: i TOTS, Team of the Season, sono finalmente realtà, con Electronic Arts che fremeva nell'attesa di poter rivelare al mondo quali sono i primi giocatori selezionati da lei stessa a essere omaggiati di una carta blu super speciale che premia le prestazioni dei vari campioni nell'arco dell'intera annata sportiva. Dopo le “elezioni” operate dalla community, che ...

Il Team di Shadow of the Tomb Raider svela dettagli su trama e gameplay : Abbiamo da poco ricevuto il primo trailer e gli screenshot ufficiali di Shadow of the Tomb Raider. Ora, invece, possiamo apprendere maggiori dettagli sul gioco grazie ad un panel del Tribeca Film Festival, al quale hanno partecipato alcuni degli sviluppatori del gioco, tra i quali il director Daniel Chayer-Bisson e lo sceneggiatore Jill Murray. Innanzitutto, in Shadow of the Tomb Raider vedremo la maggior parte della storia raccontata ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - svelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...