ilfattoquotidiano

: Tav Torino-Lione, Chiamparino: «Per bloccarla devono passarmi sopra» - Corriere : Tav Torino-Lione, Chiamparino: «Per bloccarla devono passarmi sopra» - TgLa7 : ++ #Tav, #Chiamparino: per bloccarla devono passarmi sopra ++ - MikeZapMG : RT @MPenikas: FQ: Tav, Chiamparino: “Prima di bloccarla, il Governo deve passare sul mio corpo” -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sergiodifende apertamente la Tav, la cui realizzazione viene messa in discussione dall’arrivo di Danilo Toninelli alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Finché sono qui prima di bloccare la Torino-Lione devonosul mio corpo“, dice il presidente del Piemonte nell’aula del Consiglio regionale. “Fermare la Tav – rimarca – vuol dire privare Piemonte e NordOvest per i prossimi 50 anni di un flusso merci che se non passa da qui si sposterà a nord delle Alpi”. “Dal Consiglio regionale mi attendo un segnale forte che impegni la Giunta a chiedere un incontro urgente colper impedire un grave danno al Piemonte e all’Italia”, le parole di. “Se qualcuno avesse ripensamenti sulla Torino-Lione, sempre che sia possibile, questa amministrazione si opporrà nel modo più ...