Tassa soggiorno non versata | sequestrati 163mila euro a imprenditore

Tassa di soggiorno al via fra il nodo della privacy e i codici 'fantasma' : Qualche intoppo nella giornata di esordio della nuova imposta per la somma delle nuove regole Ue e le credenziali mancanti

Tassa di soggiorno in quasi 900 Comuni e gli italiani scappano all’estero : La Tassa di soggiorno nel 2017 ha fruttato oltre 463 milioni di euro di incasso e per quest’anno si prevede un gettito di oltre i 507 milioni (che potrebbero diventare circa 660 milioni se si trovasse un accordo governativo...

Esenzione Tassa di soggiorno per le persone diversamente abili. Nicola Armentano - Presidente Commissione Politiche sociali - : "Questa la ... : L'evento, assegnato a Firenze dalla Fisdir , Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, , è organizzato in collaborazione con il Cip , Comitato italiano paralimpico, della ...

Turismo : Federalberghi Veneto - bene abolizione Tassa di soggiorno : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – Imposta di soggiorno : a Federalberghi Veneto l’ipotesi di abolirla, contenuta nel Contratto M5S-Lega, piace. ‘Troppi Comuni ne hanno fatto carne da cannone, tradendo il principio per il quale era nata – spiega il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli ‘ Gli introiti dell’imposta sono stati più volte impiegati per risanare le casse comunali, spesso hanno preso strade ...

La Tassa di soggiorno fra corsa all'iscrizione e l'idea sommergibile : Via il 1° giugno. Le realtà ricettive devono accreditarsi online Bucci: 'Puntiamo a portare un mezzo militare in Porto vecchio'

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere Tassa di soggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...