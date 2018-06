SVU Guest Stars Weekend il 9 e 10 giugno su Fox Crime

superguidatv

: Questo fine settimana su TopCrime c'è il Law and Order SVU Guest Star Weekend ed io vorrei poter stare in casa H24 - enricovestri : Questo fine settimana su TopCrime c'è il Law and Order SVU Guest Star Weekend ed io vorrei poter stare in casa H24 -

(Di martedì 5 giugno 2018) Topdedica due giornate intere alla programmazione di SVU: ossia una selezione di episodi con lestar della serie cult Law & Order: ecco tutte le anticipazioni Siete fan di “Law & Order: Special Victim Unit“? Bene, allora questa notizia vi renderà sicuramente felici! Foxdedicherà un interodi, la SVU, alla messa in onda di alcuni episodi cult della serie dedicati ad alcunestar. Scopriamo tutto nei dettagli. SVU: quando va in onda Foxdedicata unimperdibile alla serie americana Law & Order. Si tratta della SVUin onda sabato 9 e domenica 102018 dalle ore 7 del mattino fino a mezzanotte. Si tratta di un due giorni interamente dedicati alla messa in onda di alcuni episodi della serie cult nata dalla mente creativa di Dick ...