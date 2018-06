Supercoppa italiana | Juventus-Milan si giocherà in Arabia

Supercoppa italiana - Juventus-Milan : ecco data e luogo : Supercoppa italiana, Juventus-Milan: ecco data e luogo – Importanti novità sulla prossima Supercoppa italiana, in campo Juventus e Milan. Il campionato e la Coppa Italia sono stati vinti dai bianconeri, ma come finalisti di coppa i rossoneri parteciperanno alla Supercoppa italiana. E’ stata definita la data dalla Lega calcio ed anche il luogo è stato reso noto. Ancora una volta i club non gradiranno certo la sistemazione di questa gara, ...

Volley - Final Four Supercoppa italiana 2018 : ecco la città scelta e le date Video : L'assemblea di Lega ha dato il via libera per la nuova sede delle Final Four della prossima Supercoppa italiana 2018. A re la citta' prescelta e il calendario con le date in cui verranno disputate le partite. La Pallavolo non va mai in vacanza. Dopo la fine dei play off di campionato, lo storico triplete conquistato da Perugia e il secondo-terzo posto raggiunti rispettivamente da Lube Civitanova e Perugia in Champions League, i riflettori si ...

Supercoppa italiana 2019 : quando si gioca Juventus-Milan? Data - programma - orario d'inizio e tv : Si giocherà sicuramente in prima serata , ore 20.45 od ore 21.00, , prevista la diretta tv su Rai Uno, la diretta streaming su Rai Play e la DIRETTA LIVE scritta su OASport. , foto Ciro Santangelo,