Summit Trump-Kim | Singapore presenta moneta commemorativa

Vertice Trump-Kim : Singapore designa "zona speciale" per Summit : Vertice Trump-Kim: Singapore designa "zona speciale" per summit

Vertice Trump-Kim : Singapore designa 'zona speciale' per Summit : Il governo di Singapore ha designato dal 10 al 14 giugno la parte centrale della città-Stato come "area di evento speciale" in vista del summit del 12 tra il presidente americano Donald Trump e il ...

Verso il Summit Kim-Trump. L'organizzazione premio Nobel per il bando delle armi nucleari si offre di coprire tutte le spese : L'Ican, L'organizzazione internazionale per il bando delle armi nucleari, vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2017, si è offerta di pagare tutti i costi dello storico summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, previsto – a meno di sorprese – per il 12 giugno a Singapore. L'organizzazione è disponibile a sostenere le spese dell'intero vertice, compreso il soggiorno di Kim in un ...

Cina : sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per Summit Trump-Kim : Cina: sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per summit Trump-Kim

Coree - Seul : "entusiasmo e calma" per il Summit tra Kim e Trump : Coree, Seul: "entusiasmo e calma" per il summit tra Kim e Trump

Trump conferma il Summit con Kim : sarà il 12 giugno a Singapore : Alla fine il summit storico tra Donald Trump e Kim Jong Un ci sarà. L’appuntamento è previsto il 12 giugno a Singapore, come originariamente previsto. Ad annunciarlo è stato il presidente americano, in una giornata in un certo senso già storica di suo: per la prima volta in 18 anni, un leader americano ha accolto alla Casa Bianca un funzionario nor...

Trump conferma il Summit con Kim : si terrà il 12 giugno a Singapore : Per la prima volta in 18 anni un leader americano ha accolto alla Casa Bianca un funzionario nordcoreano di alto livello

WSJ - possibile Summit Trump-Putin : 05.10 La Casa Bianca lavora all'organizzazione di un summit tra Trump e Putin. Lo il WSJ, citando fonti dell'amministrazione Usa. Al centro dell'operazione l'ambasciatore Usa a mosca John Huntsman, che è stato recentemente a Washington per tentare di programmare l'incontro. La pianificazione del vertice sarebbe ancora in una fase iniziale, con Casa Bianca e Cremlino che devono ancora accordarsi su data e luogo dell'eventuale faccia a faccia ...

Trump ci ripensa : confermato per il 12 giugno il Summit con Kim Jong-un : Donald Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore: lo ha confermato lui stesso dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del

Il Summit di Trump con Kim Kardashian per la grazia a una detenuta nera : In tailleur nero su tacchi color lime, la star dei reality Kim Kardashian West è giunta alla Casa Bianca per sostenere presso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la richiesta di grazia a favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all'ergastolo per un crimine di droga non violento.Great meeting with @KimKardashian today, talked ...

Il braccio destro di Kim a New York. Si avvicina il Summit con Trump : Il negoziato per resuscitare il vertice fra Trump e Kim accelera, entrando nella fase decisiva, con l’arrivo a New York del braccio destro del leader nordcoreano Kim Yong-chol. Nel frattempo la Casa Bianca – che ha confermato l’arrivo dell’ex capo dell’intelligence nordcoreano – ha annunciato che il 7 giugno il capo della Casa Bianca riceverà il pr...