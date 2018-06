Sui migranti è scontro con la Tunisia Salvini | ' No al nuovo trattato di Dublino | con

Europa frantumata al vertice Sui migranti. Dopo il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Tunisia convoca ambasciatore italiano dopo frasi di Salvini Sui migranti : L'ambasciatore italiano in Tunisia, Lorenzo Fanara, è stato convocato al ministero degli Esteri di Tunisi dopo le ultime dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini . Al diplomatico ...

Cosa ha detto Salvini Sui migranti : "Parlerò con il mio omologo ministro tunisino, mi sembra che la Tunisia sia un paese libero e democratico dove non ci sono guerre, epidemie e pestilenze, che non sta esportando dei gentiluomini ma ...

Migranti - la Tunisia convoca l'ambasciatore. «Stupiti da frasi Salvini Sui migranti» : «Profondo stupore». Il governo di Tunisi convoca l'ambasciatore italiano e reagisce alle frasi di Matteo Salvini che domenica, nel corso della visita all'hotspot di Pozzallo,...

Salvini non andrà al primo vertice europeo Sui migranti. Ma dice lo stesso la sua : Alla riunione dei suoi omologhi europei non ci sarà, causa voto di fiducia alle Camere, ma Matteo Salvini coglie l’occasione dell’imminente vertice, dedicato ai problemi dell’immigrazione e alla revisione dell’accordo di Dublino, per lanciare il suo aut-aut a Bruxelles e dintorni. Esordio non in prima persona, il suo, ma il neotitolare del Viminale lascia capire come intenda porsi di fronte alla questione dei ...

Salvini : “L’Europa ci aiuti Sui migranti o sceglieremo altre vie” : «Occorre buonsenso. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di `non profughi´ non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie». Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini su Twitter....

Cosa pensano all'estero della linea Salvini Sui migranti : Italia: sondaggi, aumenta ancora il consenso della Lega New York, 4 giu - (Agenzia Nova) - "Bloomberg Business Week" riporta i risultati dell'ultimo sondaggio effettuato da Ipsos in Italia, e pubblicato nella giornata di sabato, all'indomani dell'insediamento del nuovo governo populista. La lega seg

Salvini all'attacco Sui migranti : 'Basta con la Sicilia campo profughi d'Europa' : Il neo ministro dell'Interno dalla Sicilia: ' L'Italia dirà no alla riforma dei regolamenti sull'imigrazione' ha detto nel giorno in cui altri due naufragi nel Mediterraneo hanno provocato oltre 50 ...

Salvini in scia a Minniti. Sui migranti "ha fatto un discreto lavoro" : Non è tutto da buttare, anzi. Matteo Salvini non vuole rovesciare del tutto il sistema Minniti. "È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione" afferma il nuovo ministro dell'Interno a Rtl 102.5, riferendosi al ...

Bagnasco : «Basta proclami Sui migranti» : L’arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei: «L’accoglienza è un valore, serve saggezza» |

La Merkel si è accorta che Sui migranti l'Italia è stata lasciata sola : ... Faz, , la cancelliera tedesca ha riconosciuto che il tema delle migrazioni, la sicurezza alle frontiere esterne dell'Europa e una politica di asilo comune sono 'la vera questione esistenziale dell'...

