Su Apple Watch arrivano yoga e trekking

watchOS 5 E’ Ufficiale : Tutte Le Novità | Aggiornamento Per Apple Watch : Apple presenta ufficialmente WatchOS 5, il nuovo sistema operativo per Apple Watch. Ecco Tutte le Novità di WatchOS 5. Cosa cambia con WatchOS 5? Quali sono le nuove funzioni di WatchOS 5? Ecco tutto quello che devi sapere sul sistema operativo WatchOS 5 Novità WatchOS 5: cosa cambia? Sono molte le Novità che Apple ha […]

watchOS 5 incompatibile con il primo Apple Watch - quello da 17mila euro incluso - : Un Apple Watch che costava come e più di qualcuno dei grandi orologi dei più grandi produttori al mondo. Naturalmente gli utenti saranno in grado di continuare a utilizzare la primissima serie di ...

Cinturino Apple Watch : i migliori da comprare : L’Apple Watch è un accessorio fondamentale per gli utenti che possiedono un iPhone. Esso è un elemento importante di tutto l’ecosistema Apple. Grazie a questo smartWatch possiamo gestire le notifiche, il player musicale, le funzioni dedicate al fitness e utilizzare tante app realizzate appositamente per esso. Essendo un accessorio che indossiamo tutti i giorni, dobbiamo scegliere attentamente i cinturini da utilizzare, sia per una ...

Il prossimo Apple Watch sarà rotondo? : (Foto: Apple, USPTO) In un periodo in cui gli smartWatch iniziavano finalmente ad assumere la forma tondeggiante dei più comuni fratelli analogici, Apple Watch veniva annunciato con un display dagli angoli smussati ma comunque inequivocabilmente squadrato. Il design del gadget non è cambiato nel corso degli anni eppure, secondo un brevetto che Apple si è assicurata in questi giorni, sembra che la casa di Cupertino non abbia mai smesso di tenere ...

46 milioni di unità vendute per Apple Watch in tutto il mondo : La casa della Mela, dal lancio del dispositivo ad oggi, ha venduto infatti circa 46 milioni di orologi intelligenti in tutto il mondo, con una base di utenti attualmente attivi stimata tra i 40 e i ...

Fitbit Ionic Adidas edition : una buona alternativa all'Apple Watch NikeLab? : L'Apple Watch ha la sua versione Nike, lo smartWatch Ionic di Fitbit si propone in un'edizione speciale firmata Adidas. Dopo il lancio dello Ionic alla fine del 2017, il produttore esperto nel mondo degli indossabili propone una nuova versione del suo smartWatch realizzata stavolta in collaborazione con il marchio sportivo a tre bande. Quali sono le principali differenze? Questa variante ...

Australia - 26enne uccide la suocera : smascherata dall’Apple Watch : Australia, 26enne uccide la suocera: smascherata dall’Apple Watch L’orologio intelligente ha rivelato il momento esatto in cui il cuore della vittima ha smesso di battere. La nuora è accusata di omicidio Continua a leggere

Niente più Instagram su Apple Watch : app nativa rimossa - le motivazioni : Addio ad Instagram per Apple Watch, proprio in questi giorni scomparsa dai radar, in pratica a ridosso del più recente aggiornamento dell'app iOS. Un vero peccato per alcuni, visto che il software sembrava funzionare anche abbastanza bene. Da più parti si leggono commenti di malcontento generale per questo improvviso, ma forse non del tutto inaspettato abbandono (era un po' di tempo ormai che l'app nativa di Instagram per Apple Watch non ...

Il Ceo di Tag Heuer : 'Dobbiamo accettare il fatto che Apple Watch sia un vero orologio' - : Il mondo dell'orologeria tradizionale è in crisi anche perché perde terreno a favore dei dispositivi smart da polso, ma nonostante questo i protagonisti tradizionali non riconoscono ad Apple che è il ...

Più moderno Apple Watch 4 : possibili cambio design e hardware : Riflettori accesi anche su Apple Watch 4, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2018, rispondendo alla sortita del prossimo Samsung Gear S4. Stando alle previsioni di KGI Securities, gli ingegneri del produttore californiano sarebbero a lavoro per garantire un certo salto di qualità tra questa e la prossima generazione di wereable. Gli utenti chiedono a gran voce un cambio di rotta nel design, stanchi della forma quadrata che ormai ...