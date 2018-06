ilfattoquotidiano

: Stretta, piena di curve e senza guardrail: la strada è da brividi (e vietata a chi soffre di vertigini)… - Cascavel47 : Stretta, piena di curve e senza guardrail: la strada è da brividi (e vietata a chi soffre di vertigini)… - FoxyBiondi : RT @fattoquotidiano: Stretta, piena di curve e senza guardrail: la strada è da brividi (e vietata a chi soffre di vertigini) - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Stretta, piena di curve e senza guardrail: la strada è da brividi (e vietata a chi soffre di vertigini) -

(Di martedì 5 giugno 2018) Gabriel Morris, esploratore, scrittore e youtuber canadese sempre in viaggio alla scoperta degli stili di vita nelle regioni più sperdute del mondo si trova a percorrere in auto il versante himalayano del Nepal. A bordo di un fuoriattraversa un lungo tratto sterrato che si inerpica tra le montagne con pericolosi strapiombi. Ladinon è provvista di alcune la visione del panorama circostante per quanto suggestivo è veramente da far girare la testa anche a chi nondi vertigini. L'articolodi: laè da(ea chidi vertigini) proviene da Il Fatto Quotidiano.