Stop sanzioni alla Russia | quanto ci guadagnerebbe l' Italia

Made in Italy - Coldiretti : Stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi : Lo stop delle sanzioni alla Russia vale 3 miliardi di euro di esportazioni Made in Italy all’anno che sono andate perse dopo l’embargo deciso da Putin come ritorsione alle misure attivate dall’Occidente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che esprime apprezzamento per le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul fatto che l’Italia si farà promotrice “di una revisione del sistema delle sanzioni” nel discorso di ...

Governo : Conte - fautori apertura Russia - Stop sanzioni : (AdnKronos) – “Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso nell’Aula del Senato per la fiducia al suo Governo. L'articolo ...

I pagamenti con il Pos? C'è lo Stop alle sanzioni : Colpo di scena sulla sanzione per chi rifiuta il pagamento col Pos : la multa da 30 euro non ci sarà. Infatti il Consiglio di Stato con una sentenza depositata lo scorso 1 giugno ha fermato tutte le ...

Iran - l'Ue si scopre unita contro le sanzioni Usa : "Niente Stop agli affari" : "Con amici come questi c'è da chiedersi chi siano i nemici". Il caustico interrogativo lanciato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk all'apertura del vertice di Sofia non è solo una battuta. È il segnale della preoccupante agonia in cui versa quel Patto Atlantico rimasto, finora, uno degli ultimi assi portanti dell'ordine mondiale. Un asse bruscamente incrinato dalla decisione di Donald Trump di ritirarsi unilateralmente dall'accordo ...

M5S-Lega - perché non può decidere l’Italia lo Stop alle sanzioni alla Russia : Le sanzioni Ue alla Russia le potrebbe far saltare, con una decisione a maggioranza qualificata, solo il Consiglio degli Affari Esteri, nel quale siedono i ministri degli Esteri dei 28 membri dell’Unione. Un passo indietro unilaterale, come vagheggiato nella bozza di contratto tra M5S e Lega, non è contemplato dal diritto comunitario...

Putin ringrazia. Fonti del Cremlino : Stop alle sanzioni? "Buon segno da Lega e M5S" : La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni Ue alla Russia inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle è un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite. Lo dice all'ANSA una fonte vicina al Cremlino."Non è possibile per nessuno Stato membro dell'Ue decidere in modo ...

Contratto di governo - ecco l’ultima bozza : ricalcolo del debito e Stop alle sanzioni contro la Russia : l’ultima stesura del documento che traccerà la road map del prossimo governo. Tra i punti: revisione dei trattati Ue, debito non cancellato ma ricalcolato, apertura ai no vax e intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro

Russia : Trump ci ripensa - Stop a secondo round di sanzioni economiche contro Mosca : Il presidente Donald Trump ha deciso alla fine di non annunciare un secondo round di sanzioni economiche contro la Russia.

Mosca verso contro-sanzioni agli Usa - Stop alle importazioni : Il parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, ...