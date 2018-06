Stefano Accorsi a Trigoria per le riprese de Il Campione in attesa di 1994 | slitta la

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) I fan disono indi scoprire quando tornerà a calarsi nei panni del protagonista e chiudere la trilogia conma, intanto, l'attore ha deciso di tuffarsi in un'altra avventura, Il, le cuisono iniziate proprio ieri a.Il centro tecnico della Roma diventa location per ledel film che vedràal fianco di Andrea Carpenzano per la regia di Leonardo D’Agostini e la produzione di Rai Cinema e Groenlandia. Il giovane Carpenzano vestirà i panni di undi calcio, tutto genio e sregolatezza, che troverà sulla sua strada lo schivo e solitario professore,.Il suo passato incombe così come i problemi economici almeno fino a che non viene chiamato ad affiancare il ragazzo e a impartirgli un po' di disciplina dopo l'ennesima bravata. I due protagonisti si ritroveranno insieme, ad imparare uno ...