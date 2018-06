STEFANIA PEZZOPANE Abbraccio e bacio con Simone Coccia | lui | quanto sei

“Simone - noi adesso…”. Grande Fratello - STEFANIA PEZZOPANE la vera vincitrice. Che momento! : Aveva messo le mani avanti all’inizio del Grande Fratello, Stefania Pezzopane. Non avrebbe partecipato al reality, nonostante nella Casa ci fosse il suo Simone Coccia. Ma poi, chissà come e perché, ha ‘vinto’ Barbara D’Urso e la senatrice è apparsa al pubblico di Canale 5 per ben due volte. Una nella Casa di Cinecittà e una in studio, alla finale, quando il fidanzato è uscito dal gioco. Ma a guardare la cosa sotto ...

Gf15 - per il web le vincitrici sono Aida e STEFANIA Pezzopane : Le luci della Casa del GF si sono spente e a vincere la 15esima edizione del reality, la più trash di tutte firmata dalla Queen Barbara D’Urso, è stato il “Tarzan” di Velletri Alberto Mezzetti. “Il meno peggio”, hanno scritto sul web, in un cast che ha spiccato per personaggi arroganti, bulli, volgari, sicuramente non rappresentativi di una generazione e un’Italia che vorremmo essere di esempio per i nostri ...

GF - STEFANIA PEZZOPANE a Simone : "Mai vergognata di amarti" : Stefania Pezzopane è tornata in tv per sostenere ancora una volta il fidanzato Simone Coccia : durante la finale del Grande Fratello 15, la senatrice è entrata in studio per poter sostenere il quinto ...

Grande fratello - STEFANIA PEZZOPANE riabbraccia Simone Coccia : 'Non ci si può vergognare di amare' : Stefania Pezzopane ha riabbracciato Simone Coccia eliminato dalla casa del Grande fratello . 'Sono venuta a riprenderti, ti amo moltissimo' ha detto la deputata del Pd nello studio di Barbara D'Urso, ...

STEFANIA PEZZOPANE : «Mai vergognata di amare Simone - combatto ogni giorno contro i pregiudizi» : ' Mi batte forte il cuore, faccio un lavoro diverso da quello che fate voi così bene '. E' emozionatissima Stefania Pezzopane che raggiunge in studio il suo Simone Coccia eliminato a un passo dalla ...

Grande Fratello 15 - STEFANIA PEZZOPANE a Simone Coccia : "Mai vergognata di amarti" (video) : Stefania Pezzopane è la sorpresa di Simone Coccia, quinto classificato della quindicesima edizione del Grande Fratello. L'onorevole, ancora una volta, ha intavolato un lungo discorso ribadendo il proprio amore nei confronti del fidanzato:"Mi batte forte il cuore. Mai nella mia vita avrei immaginato di essere qui. Faccio un lavoro diverso. Però sono innamorata di Simone. Abbiamo una bella storia. Sono venuta a riprenderti. Il gioco è stato bello, ...

Grande Fratello 15 finale diretta : sorpresa di STEFANIA PEZZOPANE per Simone : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: sorpresa di Stefania Pezzopane per Simone pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 00:10.

Grande Fratello 15 finale diretta : STEFANIA PEZZOPANE ospite in studio : [live_placement]Grande Fratello 15 finale: anticipazioni Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso, è giunto alla finale. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio.prosegui la letturaGrande Fratello 15 finale diretta: Stefania Pezzopane ospite in studio pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2018 21:11.

STEFANIA PEZZOPANE torna al Grande Fratello. L'appello per Simone Coccia : «Non gli è stato risparmiato nulla» : Stefania Pezzopane tornerà negli studi del Grande Fratello per fare una sorpresa al suo Simone Coccia in occasione della finalissima e dopo l'incontro di qualche puntata fa. Questo è uno dei colpi di ...

STEFANIA PEZZOPANE / Torna al Grande Fratello 2018 : sorpresa a Simone Coccia per la finalissima! : Stefania Pezzopane, a gran sorpresa, Torna al Grande Fratello 2018 per una seconda volta. Nuovo gesto d'amore per il fidanzato Simone Coccia per la finalissima!(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:10:00 GMT)

STEFANIA PEZZOPANE CONTRO IL GRANDE FRATELLO/ Video - "Troveranno le fidanzate dell'asilo di Simone Coccia..." : STEFANIA PEZZOPANE attacca il GRANDE FRATELLO, Video: l'onorevole al Gay Village sottolinea come presto troveranno anche le fidanzatine dell'asilo dell'uomo pur di fare polemica.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:28:00 GMT)

STEFANIA PEZZOPANE : 'GF trash? Certi politici fanno di peggio' Video : L'ex senatrice PD Stefania Pezzopane è intervenuta durante la trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' spiegando il motivo del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia e difendendo il reality dalle numerose critiche. La difesa La Pezzopane è stata la prima politica ad entrare nella casa del Grande Fratello, per questo motivo non poteva esimersi dal difendere il programma, di cui è concorrente il suo fidanzato Simone Coccia. Stefania è ...

Grande Fratello - Simone Coccia e Veronica? Massaggio spinto - l'ultima umiliazione per STEFANIA Pezzopane : Simone Coccia ? Tutto bacini e abbracci quando Stefania Pezzopane è entrata nella casa del Grande Fratello , ma quando la senatrice del Pd non c'è...si scatena. L'ultimo capitolo? Il Massaggio che ...

STEFANIA PEZZOPANE : 'GF trash? Certi politici fanno di peggio' : L'ex senatrice PD Stefania Pezzopane è intervenuta durante la trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' spiegando il motivo del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia e difendendo il reality dalle numerose critiche. La difesa La Pezzopane è stata la prima politica ad entrare nella casa del Grande Fratello, per questo motivo non poteva esimersi dal difendere il programma, di cui è concorrente il suo fidanzato Simone Coccia. Stefania è ...