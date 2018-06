State of Decay 2 ha superato quota due milioni di giocatori in meno di due settimane

State of Decay 2 : arriva una patch da 20 GB : State of Decay 2 è stato aggiornato alla versione 1.2 con una corposa patch da 20GB, riporta PCgamer. L'aggiornamento è volto a migliorare la stabilità, le interazioni di rete e un varietà di correzioni specifiche a diversi problemi. Corretti anche diversi bug di gioco, possiamo vedere il changelog riportato qui.Secondo lo studio di State of Decay 2, Undead Labs, questa patch di oggi è solo l'inizio. Ci sono grandi progetti in programma per ...

State of Decay 2 : la versione per Xbox One X è più bella di quella per S ma il frame-rate è più basso - analisi comparativa : State of Decay 2, l'esclusiva per Xbox One e PC, unisce il setting dell'apocalisse zombie con una modalità cooperativa online fino a 4 giocatori in un concept davvero riuscito. La sopravvivenza è l'elemento più importante: sarete chiamati a esplorare un'area vasta e completamente aperta in cerca di armi e oggetti utili per conquistare zone sicure e trovare nuovi posti per far migrare la vostra comunità di sopravvissuti. Espande in tutte le ...

State of Decay 2 - tra zombie e paesaggi post apocalittici arriva il nuovo capitolo del survival di Undead Labs : A 5 anni di distanza dal release di uno degli indie game più apprezzati degli ultimi anni, State of Decay ritorna più ampio, complesso, profondo. Tutto è più grande, dagli spazi di gioco alla storia stessa. State of Decay 2 è ambientato in un periodo successivo rispetto al suo predecessore, in una nuova area, sebbene gli avvenimenti restino comunque correlati al primo capitolo. State of Decay 2.0 State of Decay 2 è un sequel nel vero senso ...

State of Decay 2 : oltre un milione di giocatori nei primi due giorni di lancio globale : State of Decay 2 ha registrato più di un milione di giocatori connessi nei primi giorni dal lancio mondiale, riporta Newsxbox.Durante il lancio sono State giocate oltre sei milioni di ore globalmente, abbiamo assistito a 3,5 milioni di ore di gioco su Mixer, Twitch e YouTube con più di 41,000 trasmissioni.E' stato un lancio col botto quello di State of Decay 2, tanto sa segnare un record per lo studio. Read more…

State of Decay 2 Trucchi - Cheat - Trainer PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi per State of Decay 2 aggiornati e funzionanti. Migliori Trucchi, Cheat e Trainer per vincere facilmente in State of Decay 2. Armi e munizioni infinite illimitate, soldi e monete infinite illimitate, invincibilità, immortalità e tanto altro in State of Decay 2 State of Decay 2 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco […]

State of Decay 2 - recensione : Letteratura, cinema, televisione e videogiochi negli ultimi decenni hanno costruito attorno alla figura dello zombie un vero e proprio immaginario che tutti noi, bene o male, condividiamo. Appena sentiamo il termine non abbiamo bisogno di ulteriori stimoli, possiamo immediatamente chiudere gli occhi e raffigurare davanti a noi le strade di una città in rovina, le vetrine in frantumi dei negozi, i rottami delle automobili che ingombrano la ...

L'apocalisse zombie di State of Decay 2 ha convinto la critica internazionale? : Come probabilmente avrete capito anche dalla recensione presente sulle nostre pagine, questa è la giornata di State of Decay 2, seconda esclusiva Microsoft dell'anno dopo Sea of Thieves e titolo che ha in un certo senso il compito di smorzare le critiche sulla penuria di produzioni first-party del colosso di Redmond.Forte di un primo capitolo con parecchie idee interessanti ma indubbiamente limitato da un budget decisamente troppo contenuto e da ...

State of Decay 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : Sono trascorsi molti anni dal debutto di State of Decay, un survival incentrato sugli zombie, ed oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione di State of Decay 2, su gentile concessione di Microsoft. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. State of Decay 2 Recensione State of Decay 2 riprende le meccaniche viste nel precedente episodio, con delle novità. Una nuova ...

State of Decay 2 si mostra nei primi 17 minuti di gameplay : Microsoft e IGN hanno rilasciato un nuovo video di gameplay che mostra i primi 17 minuti da State of Decay 2, l'atteso titolo del quale vi abbiamo già offerto la nostra anteprima.In State of Decay 2, i giocatori saranno in grado di costruire una comunità duratura, lavorando con altri giocatori o da soli per superare le sfide mentre esplorano il mondo e la storia. Il gioco uscirà il 22 maggio, sarà mosso da Unreal Engine 4 e, secondo i suoi ...

State of Decay 2 - X Box One / L'apocalisse di Undead Lab rilancia Microsoft nella lotta alle esclusiva con Ps4 : State of Decay 2, X Box One: L'apocalisse di Undead Lab rilancia la Microsoft nella corsa alle esclusive contro la Playstation 4 da poco protagonista con il nuovo capitolo di God of War.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:26:00 GMT)

State of Decay 2 - prova : Oh mia cara, povera Tarvinder. Non lo sapevo, ma ti stavo portando dritta dritta verso una situazione per cui eri tristemente inadeguata. Se avessi prestato più cure ed attenzioni ai sei membri della mia comunità, avrei immediatamente capito che Tarvinder era la più adatta a svolgere il ruolo di rovistatrice del gruppo. La sua prontezza e la sua notevole stamina le avrebbero permesso di muoversi velocemente e furtivamente tra le vecchie ...

Alle 18 saremo in diretta con State of Decay 2 : Manca poco più di una settimana all'uscita nei negozi di State of Decay 2, la nuova, attesa produzione di Undead Labs il cui lancio è fissato per il prossimo 22 maggio. La diretta di Eurogamer.it di questo pomeriggio è proprio dedicata a questo seguito, quindi se voleste avere un assaggio in anticipo di State of Decay 2 non potrete assolutamente perdervi questa trasmissione.Un'occasione assolutamente unica per dare un'occhiata al gioco prima ...

Il terzo episodio di Inside Xbox si focalizzerà su State of Decay 2 : Nel mese di marzo di quest'anno Microsoft ha annunciato Inside Xbox, ovvero uno show mensile che propone interessanti contenuti per tutti gli utenti della console di casa Microsoft, interviste esclusive agli sviluppatori, gameplay e anteprime dei giochi più attesi.Il programma è ora arrivato alla terza puntata che, come segnala la stessa Microsoft, andrà in onda il prossimo 17 maggio. In questa occasione il focus sarà su State of Decay 2, in ...