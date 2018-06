Starbucks | Howard Schultz lascia la presidenza

Howard Schultz lascia Starbucks . I democratici pensano a lui per la Casa Bianca : Si chiude dopo 40 l'era di Howard Schultz a Starbucks. Dopo essersi dimesso da amministratore delegato nel 2017, Schultz abbandona anche la carica di presidente esecutivo, dicendo di fatto addio alla società della sua vita. L'uscita torna ad alimentare le voci di una sua possibile discesa in politica: secondo alcuni potrebbe essere quel volto nuovo e quel leader di cui democratici hanno disperatamente bisogno. L'addio di Schultz è ...

