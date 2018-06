Standing ovation maggioranza per Conte al debutto in Senato

Governo : Standing ovation unanime per Soumaila Sacko : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha manifestato condanna per l'uccisione del sindacalista maliano avvenuta in Calabria - standing ovation unanime di maggioranza ed opposizione nell'Aula del ...

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

TEATRO REGINA MARGHERITA CALTANISSETTA Standing ovation per la prima di Carte False di Aldo Rapè - : Cerchiamo di far partire da qua, dal nostro TEATRO, tutti insieme, gli spettacoli che parlano la nostra lingua e che possono valicare le Alpi. Continuiamo a credere che questa città possa migliore ...

Boccia loda Gentiloni - Standing ovation : 11.30 Dall'Ilva alla Tav, su industria e infrastrutture "occorre superare il blocco ideologico", dice il leader degli industriali, Boccia, che chiede di non arretrare sulle infrastrutture (...),si rischierebbe "isolamento" e "perdita di credibilità":le infrastrutture "portano lavoro,democrazia,commercio, crescita". L'Europa,"nostra casa comune,non si discute", "l'Italia deve farsi sentire e difendere i propri interessi (...), va cambiata,sì,ma ...

VIDEO/ Juventus Verona (2-1) : Standing ovation per Buffon. Highlights e gol della partita (Serie A) : VIDEO Juventus Verona (2-1): Highlights e gol della partita di Serie A per la 38^ giornata che è stata disputata all'Allianz Stadium (sabato 19 maggio).(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 08:36:00 GMT)

Buffon chiude con la Juve dopo 17 stagioni : lacrime e Standing ovation : Torino - Si chiude con una standing ovation dell'Allianz Stadium la lunga e vincente storia di Gigi Buffon con la Juve . Il portiere e capitano bianconero è stato sostituito al 17' della ripresa della ...

Lacrime e Standing ovation per Buffon : Si chiude con una standing ovation dell'Allianz Stadium la lunga e vincente storia di Gigi Buffon con la Juventus. Il portiere e capitano bianconero è stato sostituito al 17' della ripresa della ...

Festival di Cannes - 40 anni dopo Grease. Sala piena e Standing ovation per John Travolta : Più che una lezione di cinema, una lezione di vita. Carismatico, generoso, sicuro di sé, calmo, pacificato, al Festival di Cannes due ore con John Travolta sono state un tempo prezioso per tornare indietro nel tempo e guardare al futuro con questo attore che dal 1977, l’anno della Febbre del sabato sera, è un fenomeno. Il pubblico in fila ore prima, la Sala Bunuel stracolma, risate, standing ovation e lui che continuava a rispondere a ...

Teatro : Standing ovation per l'ultimo Arlecchino di Soleri : ... sarà ora affidata la cura artistica della messa in scena e con il suo successore, Enrico Bonavera, Arlecchino continuerà a girare il mondo.

“Ora basta”. Grande Fratello - la D’Urso zittisce Matteo. Il calciatore accusa brutalmente Alberto Mezzetti ma Carmelita - già provata dalla questione bullismo - lo ‘abbatte’ in pochi secondi : per lei è Standing ovation : Nella terza puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 aprile, Barbara D’Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell’ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Satti hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Durante la serata è andata in onda anche una lite tra ...

La rivincita di Maryam Tancredi a The Voice (video) - da Standing ovation in Leave a light on per Al Bano e gli altri coach : La performance di Maryam Tancredi a The Voice ai Knock Out della puntata del 26 aprile ha conquistato Al Bano e non solo: la scelta del cantautore nella seconda sfida a quattro per il suo team è ricaduta sul talento che più ha convinto tutti i coach del talent di Rai2. La sfida è parsa sin da subito destinata a premiare la Tancredi, decisamente la più matura dal punto di vista vocale del suo gruppo. Ottima performance, da standing ovation ...

Amici17 - il giudice Maradona super ospite : «Mi sembra di essere a Napoli» - Standing ovation : Diego Armando Maradona è l'ospite speciale della terza puntata di Amici in onda su canale 5. Maria De Filippi fa il suo ingresso con il campione, standing ovation per lui da parte della commissione e ...

Standing ovation per Andrea Tramacere in I Believe In A Thing Called Love : video dai Knock Out : Andrea Tramacere in I Believe In A Thing Called Love è il secondo talento del Team di J-Ax a passare alla semifinale della nuova edizione del programma. Con una riuscita versione del brano dei The Darkness, il giovanissimo concorrente ha deciso di sconvolgere i piani dello Zio che ha deciso di portarlo con sé per la forza dimostrata nella sua ultima esibizione. Ad avviare il secondo Knock Out della squadra di J-Ax è Deborah Xhako, che ha ...