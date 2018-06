romadailynews

: Ssd Colonna, il settore volley pensa al futuro: a giugno prove gratuite per tutte le categorie… - oslaz : Ssd Colonna, il settore volley pensa al futuro: a giugno prove gratuite per tutte le categorie… - romasulweb : Ssd Colonna, Di Girolamo e il bilancio del primo anno da presidente - romatoday : Ssd Colonna, Di Girolamo e il bilancio del primo anno da presidente -

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma – Ildella Ssdgià al. La stagione agonistica si è conclusa e quindi il club del presidente Simone Di Girolamo è già proiettato alla prossima annata agonistica. I vari gruppi del club castellano, però, continueranno ad allenarsi per gran parte del mese di giugno. Durante il quale chiunque vorrà potrà unirsi alle categorie esistente in maniera gratuita per vedere da vicino i sistemi di allenamento delle varie selezioni della Ssd. Presso il palazzetto di via Bruno Buozzi intitolato a don Vincenzo Palamara, tutti i giovedì a partire dalle ore 16 ci sarà spazio per le categorie dall’Under 16 al mini. Vale a dire per tutte le atlete nate tra il 2003 e il 2012 che sono guidate da coach Mario Tullio. Per le ragazze nate tra il 2001 e il 2002, invece, l’appuntamento è fissato per tutti i venerdì alle ore 20. Per poter prendere parte ...