Spyro Reignited Trilogy | diffusi nuovi concept art molto interessanti

Spyro è tornato : annunciato con un trailer Spyro Reignited Trilogy per Xbox One e PS4 : Andando a confermare gli insistenti rumor circolati nella mattinata, Activision ha appena annunciato Spyro Reignited Trilogy per Xbox One e PS4, una collection rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga che ha come protagonista il celebre draghetto viola. Come riporta IGN la Trilogy sarà disponibile dal prossimo 21 settembre e include i capitoli Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon, ognuno con grafica e sonoro ...

