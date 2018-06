optimaitalia

: Spunta Dario Salvini, fratello minore di Matteo assunto al Viminale: altra bufala social? - OptiMagazine : Spunta Dario Salvini, fratello minore di Matteo assunto al Viminale: altra bufala social? - AnnnibaleFrossi : @sminkionauta Lothar Nick Aldo Zio Walter Beppe (Baresi) Matteo(li) Alex e Dario (il giovane) Morello (e l’occhio c… - Cokina12 : RT @panelelasalame: LORENZO GELOSO 2.0. MI FA MORIRE COME SPUNTA QUANDO CRISTIANO FA I COMPLIMENTI A DARIO AHAHAAH. LI AMO ?? -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sta girando proprio in queste ore su Facebook il meme riguardante, che a detta della fonte sarebbe ildi. Il nuovo Ministro dell'Interno, secondo quanto apparso nel messaggio, avrebbe fatto assumere ilaluna volta formato il nuovo governo con il Movimento 5 Stelle, dando vita a quella forma di favoritismi che tanto indignano gli italiani. Si tratta di una storia vera o di una? La risposta per molti tra i nostri lettori è scontata, per altri no.Come confermato dai ragazzi di bufale.net, infatti, ci sono diversi indizi che dovrebbero indurre i lettori a pensare che quella disia a tutti gli effetti una fake news. Oltre al fatto che l'immagine da giovane del leader della Lega gira ormai da anni sui, associandola di volta in volta a figli o comunque presenti parenti di, il meme in questione ...