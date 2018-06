Spread torna ad allargarsi | livelli sotto 150 pb resteranno un miraggio | analisti

Borse europee incerte. Torna a salire lo Spread : I mercati attendono il dato dei responsabili degli acquisti in europa e negli Stati Uniti che anticipa la tendenza dell'economia. In avvio Londra, Francoforte e Parigi sono in lievissimo calo, ...

Borse in lieve calo - lo Spread torna a salire : MILANO - Ore 9.20. Avvio in calo Borse europee. Solo Milano avanza in territorio positivo, crescendo dello 0,12% mentre le altre sono tutte in flessione. Londra cede lo 0,34%, Parigi lo 0,14% e ...

Lo Spread in altalena - Piazza Affari torna a correre : Piazza Affari torna a correre, segnando a ridosso della apertura di Wall Street +1,8%. Effetto del le aperture della Lega, disponibile ad astenersi su un eventuale governo Cottarelli. Guadagnano anche le Borse Europee, che tifano per un suo esecutivo....

Mercati : lo Spread torna sopra 300. Piazza Affari -3% : Questo l'andamento dello spread in tempo reale: Ore 10:33 - Piazza Affari sta perdendo il 3,42%. Lo spread è a 301,90.Ore 10:20 - Lo spread è letteralmente schizzato in un lasso di tempo brevissimo, arrivando a quota 288,70 punti. Mai così in alto dal giugno 2013.Ore 10:10 - spread a quota 241,40.Lo spread è in salita anche all'inizio della giornate di oggi. Alle 9:23 è a quota 238,60. In apertura ha toccato quota 260.Lo spread torna sopra ...

Spread balza ai massimi da 2014. Piazza Affari torna sotto pressione : Dura poco il rimbalzo di Piazza Affari dop0 la rinuncia di Conte a formare un Governo sostenuto da Lega-M5S. Il Ftse Mib è arriva a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere di pari passo con un rialzo della Spread. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Governo : nonostante Cottarelli - lo Spread torna oltre 200 : nonostante la rinuncia all’incarico di Governo da parte di Giuseppe Conte e la convocazione da parte del capo dello Stato di Carlo Cottarelli, l’Italia resta osservata speciale. Il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi, il cosiddetto spread, aveva aperto a quota 190,3 contro i 204 punti base della chiusura di venerdì, ma è tornato subito ad allargarsi oltre quota 200. Il rendimento del titolo decennale scende del 2,34%, mentre alle ...

Nuova giravolta dello Spread Btp-Bund - differenziale torna a salire a 209 pb : Il presidente della repubblica ha respinto ieri il nome di Paolo Savona, un economista critico della moneta unica, in qualità di ministro dell'Economia.

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano in rosso : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano sulla parità : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Lo Spread torna a preoccupare - Mattarella punta su Cottarelli : 'La penisola iberica, tra l'altro, sta vivendo una grave crisi politica dice De Romanis eppure in questo momento il divario tra i Btp e i titoli spagnoli è di 100 punti. Ciò significa che gli ...

Moody’s : Italia a rischio declassamento con lo Spread tornato sopra quota 200 : Il rischio di un’uscita del Paese dall’Eurozona resta molto basso, afferma l’agenzia: «Il presidente Italiano ha un significativo potere per assicurare che qualunque governo onori gli impegni internazionali, inclusi quelli assunti con l’appartenenza all’area euro»

Lo Spread torna a guidare la crisi : Tre parole compaiono in serata sul profilo Facebook di Matteo Salvini: "Sono davvero arrabbiato". E Luigi Di Maio aggiunge il suo like, condividendone il senso. Nessuna parola filtra invece dal Quirinale, dopo che il premier incaricato Giuseppe Conte ha terminato il suo colloquio "informale" di un'ora con Mattarella, a conferma della delicatezza estrema della situazione.La sostanza politica di quel che sta accadendo è questa: non un ...

Governo - si tratta sulla lista dei ministri. Conte vede Governatore Visco - lo Spread torna a salire : "Vigileremo con attenzione rispetto alle misure di un contratto davanti al quale abbiamo molte perplessità sia sulla sostenibilità delle misure rispetto alla economia reale del Paese sia sulla una ...