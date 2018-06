Spread in rialzo | nel giorno della fiducia al governo Conte

Spread Btp-Bund in rialzo - Piazza Affari debole : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 214 punti , 208 alla chiusura di ieri, con un rendimento al 2,54%. Piazza Affari gira in rialzo nei primi minuti di contrattazioni , Ftse Mib +0,3%, spinta da ...

Spread Btp apre in rialzo - Piazza Affari debole : Lo Spread tra BTp e Bund apre in rialzo a 214 punti , 208 alla chiusura di ieri, con un rendimento al 2,54%. Avvio di seduta debole per Piazza Affari nel giorno in cui il presidente del Consiglio ...

Borse - Milano in rialzo Scivola Unicredit. Spread in calo a 226 punti : Rendimento al 2,66% per i decennali italiani. Dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui la banca guidata da Jean Pierre Mustier starebbe valutando una fusione con il gruppo francese Societé Generale, il titolo viene congelato al ribasso dopo la smentita di SocGen

Lo Spread apre in calo a 226 punti - Milano in rialzo - Unicredit in ribasso : Ai mercati la ritrovata stabilità della situazione politica italiana piace. Lunedì mattina lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 226 punti, per poi accelerare ancora al ribasso fino a scendere sotto i 220 punti. Il rendimento del titolo decennale ...

Piazza Affari in rialzo - Spread in calo : Buon avvio di settimana per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si allineano alla performance positiva dei listini asiatici e alla chiusura in gran spolvero di Wall Street di ...

Piazza Affari parte in rialzo - Spread in calo. Scatta Unicredit : partenza positiva per Piazza Affari, con il Ftse Mib che in apertura fa segnare una crescita dell'1% a 22.352 punti. Avvio con il segno più per tutti i listini europei, anche se i rialzi sono inferiori alla Piazza milanese. Lo spread Btp/Bund apre in calo a 226 punti, con il rendimento sui decennali al 2,66%.Unicredit avvia le contrattazioni in forte rialzo dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo cui starebbe valutando una ...

Borse in rialzo - Spread in ribasso I mercati promuovono ConteOttimismo dopo il giuramento : Partenza ottimista per i mercati stamattina dopo il giuramento del governo Conte venerdì pomeriggio. Apertura in ribasso per lo spread tra Btp e Bund a 219 punti contro i 231 punti della chiusura di venerdì scorso Segui su affaritaliani.it

Mercati - lo Spread in calo a 239 punti Piazza Affari chiude in rialzo - +1 - 49% - dopo giuramento del nuovo governo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo . L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Chiusura in netto calo,...

Spread in calo - Borsa in rialzo : Piazza Affari positiva e Spread in calo dopo l'intesa M5S-Lega che ha portato alla nascita del governo guidato da Giuseppe Conte. Il differenziale fra Btp decennali e Bund tedeschi termina in netto ...

Giù lo Spread - Piazza Affari in forte rialzo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l’accordo per il nuovo governo, che giurerà oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi. Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta poco sopra i 220 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato è al 2,64% Piazza Affari ha aperto la ...

Giù lo Spread - Piazza Affari in forte rialzo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l’accordo per il nuovo governo, che giurerà oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi. Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta poco sopra i 220 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato è al 2,64% Piazza Affari ha aperto la ...

Il governo rassicura i mercati. Spread in calo - Borsa in rialzo : Avvio in netto rialzo per Piazza Affari e Spread in calo, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione ...

Giù lo Spread - Piazza Affari in forte rialzo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – spread in calo e apertura in forte rialzo per Piazza Affari. Trovato l’accordo per il nuovo governo, che giurerà oggi alle 16, i mercati sembrano tranquillizzarsi. Lo spread tra Btp a 10 anni e omologhi tedeschi Bund si attesta poco sopra i 220 punti, in netto calo dagli oltre 250 punti alla chiusura dei mercati finanziari di ieri. Il rendimento dei titoli di Stato è al 2,64% Piazza Affari ha aperto la ...

Borsa : Ftse Mib parte in rialzo del 2 - 1% dopo accordo su Governo Conte - Spread giu' - RCO - : Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca , +2,3%, , nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo ...