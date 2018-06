Spread Btp apre in rialzo | Piazza Affari debole

Titoli Stato : prosegue ribasso Spread Btp Bund a 213 punti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – prosegue il trend di ‘raffreddamento’ dello spread tra Btp e Bund tedeschi, in discesa a 213 punti oggi, dai 228 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del Btp a dieci anni è sceso al 2,57% e si riavvicina ai livelli di due settimane fa, prima che il cosiddetto panic selling facesse schizzare il differenziale di quasi cento punti in poche sedute. L'articolo Titoli Stato: prosegue ribasso ...

Milano scatta e poi rallenta. In calo lo Spread btp-bund : Sotto il mezzo punto percentuale il guadagno di Francoforte e Parigi, mentre Londra guadagna lo 0,90% e Madrid addirittura l'1,91% sullo sblocco della situazione politica. Sul listino di Piazza ...

Btp proseguono tentativo di recupero dopo sell-off - Spread scende a... : ... che prosegue la fase di recupero dalla brusca correzione all'inizio della settimana scorsa, dopo il giuramento del nuovo governo e le rassicurazioni sul neo ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

Spread Btp Bund apre in calo a 219 punti : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund apre in calo a 219 punti dai 226 dela chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,60%.

Btp sale su formazione governo - Spread su Spagna si mantiene ampio : La formazione di un governo politico, che ha giurato oggi pomeriggio, ha sollecitato il debito dopo giornate di grande pesantezza determinata proprio dall'incertezza politica.

Lo Spread Btp-Bund apre a 228 - 8 punti base : Roma, 1 giu. , askanews, Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi apre a 228,8 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è al 2,66%.

Governo - Spread Btp-Bund apre in netto calo : sotto i 230 punti. Sprint di Piazza Affari in avvio : oltre il +2% : Il varo del Governo Conte sembra rassicurare i mercati. Lo spread tra Btp e Bund, che negli scorsi giorni aveva sfondato il muro dei 300 punti tornando ai livelli del 2013, apre in sensibile calo a 224, dopo aver già ripiegato a 241 in chiusura nella giornata di giovedì quando Lega e M5s sembravano ormai pronti alla stretta di mano finale. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,64%. Diminuisce quindi la percezione di un rischio ...

Spread Btp-Bund apre in netto calo : -10 punti - ora è a 231 : Lo Spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69%. L'articolo Spread Btp-Bund apre in netto calo: -10 punti, ora è a 231 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Spread Btp chiude in calo a 241 punti : ANSA, - ROMA, 31 MAG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 241 punti base dai 247 punti di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,74%. 31 maggio 2018 Diventa fan di ...

Spread BTP/Bund in deciso calo a 233 punti base : ... forse gli Esteri, lasciando ad altra figura di peso il Ministero dell'Economia. La Lega starebbe valutando questa opzione. Nel frattempo in *Spagna *la situazione politica rimane molto instabile e ...

Spread Btp-Bund tedesco sotto 250 punti : 8.38 Tendenza al ribasso per lo Spread tra il Btp e il Bund tedesco, che viaggia sotto quota 250. Il differenziale fra decennali italiani e tedeschi, dopo un'apertura intorno ai 260 punti, è infatti sceso a 248 punti base, con rendimento del decennale al 2,8%.

Spread Btp-Bund chiude in calo : a quota 247 punti base : chiude in calo di mezzo punto percentuale lo Spread Btp-Bund, a 247 punti base dai 290 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,83%. Lo Spread sulla scadenza a due ...

