Spazio vitale | la “bolla” di cui non si può fare a meno

(Di martedì 5 giugno 2018) Ti capita di essere infastidita quando una persona ha il vizio di toccarti in continuazione quando ti parla? O non sopporti se qualcuno ti sta troppo addosso mentre sei in coda? Vari studi scientifici hanno dimostrato che c’è una ragione evolutiva dietro al tuo disagio: ognuno di noi ha stabilito uno “personale“, una “bolla” dentro alla quale sentirsi al sicuro. Per alcuni può essere più estesa che per altri, ma tutti hanno una zona che non vogliono sia violata. Innanzitutto, a determinare l’ampiezza delloentro il quale ci sentiamo protetti è il rapporto che abbiamo con la persona con cui veniamo a contatto. Con una nostra amica siamo disposte a tollerare una vicinanza maggiore che con un perfetto sconosciuto, e le “distanze di sicurezza” si fanno ancora più ridotte quando siamo in compagnia del nostro partner. Secondo il ...