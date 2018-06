Spazio | la Cina lancia un nuovo satellite per l’osservazione terrestre

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Lahato unper l’osservazione: “Gaofen-6” verrà utilizzato principalmente per la gestione delle risorse agricole e l’osservazione delle aree colpite da disastri naturali. Secondo il “Global Times”, ilto domenica, è stato messo in orbita tramite un razzo vettore Lunga Marcia-2D, ed è partito dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nordovest della. In contemporanea è statoto anche unper la sperimentazione scientifica, “Luojia-1“. IlGaofen-6, dal peso di 1.064 kg, è in grado di monitorare una porzione maggiore della superficierispetto ad predecessore Gaofen-1. L'articolo: launper l’osservazioneMeteo Web.