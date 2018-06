Spagna | Rajoy lascia Pp e la politica

Rajoy abbandona presidenza Pp e politica : 'È la cosa migliore per me - per il partito e per la Spagna' : Ma con Mariano Rajoy si chiude un'era nella forza politica erede di Alleanza Popolare, che come la Balena Bianca della vecchia Cd è stata decimata da scandali di corruttele e numerose Tangentopoli. ...

Spagna - l’ex premier Rajoy lascia la guida del Partito popolare e la politica : “La cosa migliore per me - il Pp e il Paese” : Mariano Rajoy ha annunciato che lascerà la direzione del Partito popolare, dopo essere stato destituito da premier tramite un voto di sfiducia e sostituito dal socialista Pedro Sanchez,. Lo riporta El Pais ricordando che si aprirà ora una fase di transizione, pilotata dal leader uscente, che porterà al congresso straordinario per eleggere il nuovo presidente. “È giunto il momento di porre fine a questa fase. Il PP deve continuare ad ...

La crisi di governo in Spagna : via Rajoy - arriva Sanchez : Si è conclusa con la sfiducia di Mariano Rajoy e la nomina di Pedro Sanchez la crisi di governo in Spagna, dopo mesi altalenanti per la politica e l'economia spagnola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di condanne arrivate per il cosiddetto "scandalo Gürtel". Le condanne hanno riguardato diversi tipi di reati, ...

Sanchez, che rischia solo di sommare confusione su confusione, creando ulteriore instabilità e minando un'economia in salute ma già ferita dalla vicenda catalana.

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez nuovo premier : Mentre in Italia si forma il nuovo governo Conte, la Spagna cambia premier: l’attuale capo dell’esecutivo, il conservatore Mariano Rajoy è stato sfiduciato dal Congresso. Il nuovo presidente del governo spagnolo diventa così il socialista Pedro Sanchez, che ha incassato oltre alla fiducia del proprio partito, quella di Podemos, dei partiti catalani Erc e PDeCAT, dei nazionalisti baschi del Pnv e di Bildu. Il nuovo esecutivo si ispirerà al ...

Rajoy lascia - c'è Sanchez La Spagna volta pagina ma vince l'ingovernabilità : A lle 11.26 del primo giugno, dal banchetto del suo esecutivo, arrivato al capolinea, Rajoy ha guardato per l'ultima volta la poltrona di premier e la vista sull'emiciclo del Parlamento, mentre i ...

Mozione di sfiducia a Mariano Rajoy : Sánchez nuovo presidente delle Spagna Video : E' caduto oggi il governo di Mariano Rajoy con 180 voti a favore della sfiducia e 169 contro. Il nuovo presidente del governo spagnolo è il socialista Pedro Sánchez. Le mosse di Sánchez Il partito Ciudadanos di Albert Rivera non è riuscito a sostenere il suo alleato Rajoy che si è trovato contro un Sánchez invincibile circondato da alleati come Podemos, i baschi di Pnv, Bildu, i catalani Erc e PDeCat e Compromís. Il successo di Sánchez va ...

