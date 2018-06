: Spagna, Rajoy lascia la presidenza del Partito Popolare e la politica - SkyTG24 : Spagna, Rajoy lascia la presidenza del Partito Popolare e la politica - repubblica : Spagna, Mariano Rajoy abbandona il Pp e la politica [news aggiornata alle 13:24] - repubblica : Spagna, Mariano Rajoy abbandona il Pp e la politica [news aggiornata alle 14:30] -

Dopo essere stato sfiduciato come premier dal Parlamento spagnolo, Marianola presidenza del Partito popolare. Lo ha annunciato al comitato esecutivo del partito. "E' giunto il momento di porre fine a questa fase. Il Pp deve continuare ad avanzare sotto ladi un'altra persona", ha detto. "Si tratta della cosa migliore per me, per il partito e penso anche per la". Alladel governo di Madrid c'è ora il leader socialista Sanchez.(Di martedì 5 giugno 2018)