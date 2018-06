ilfattoquotidiano

: Spagna, l’ex premier Rajoy lascia la guida del Partito popolare e la politica: “La cosa migliore per me, il Pp e il… - Cascavel47 : Spagna, l’ex premier Rajoy lascia la guida del Partito popolare e la politica: “La cosa migliore per me, il Pp e il… - DomenicoMarini5 : RT @BrianoGianluca: La Spagna mette sotto processo 65 banchieri e imprigiona l’ex capo del FMI per frode - TutteLeNotizie : Spagna, l’ex premier Rajoy lascia la guida del Partito popolare e la politica: “La cosa… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Marianoha annunciato che lascerà la direzione del, dopo essere stato destituito datramite un voto di sfiducia e sostituito dal socialista Pedro Sanchez,. Lo riporta El Pais ricordando che si aprirà ora una fase di transizione, pilotata dal leader uscente, che porterà al congresso straordinario per eleggere il nuovo presidente. “È giunto il momento di porre fine a questa fase. Il PP deve continuare ad avanzare sotto ladi un’altra persona”, ha dettospiegando che si tratta della“migliore per me, per il PP e penso anche per la. Il resto non conta”. Sanchez, che ha giurato sabato scorso dopo essere riuscito il giorno prima a far approvare al Parlamento la mozione di sfiducia che ha portato alla caduta del governo di, presenterà il suo governo mercoledì prossimo. La mozione è passata grazie ai voti di ...