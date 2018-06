Sotto effetto di droga al volante | va contromano e si schianta uccidendo i due figli a

Tragedia di Francavilla : Filippone Sotto effetto di cocaina? Video : La Tragedia del viadotto di Francavilla, in Abruzzo, sembra non essere ancora terminata. Dalle indagini delle autorita', infatti, continuano a emergere particolari sempre più agghiaccianti, che mettono in luce come Filippone, durante l'omicidio della figlia e della moglie, si trovasse, forse, in uno stato psico-fisico non completamente lucido. Insomma, il folle gesto potrebbe esser stato facilitato da sostanze stupefacenti. Filippone ha ...

Oro - prezzi Sotto pressione : effetto dollaro e petrolio : Teleborsa, - prezzi dell'oro in forte calo, mentre il dollaro scambia ai massimi di oltre cinque mesi ed i mercati finanziari si chiedono se l'impennata delle quotazioni del petrolio potrebbe forzare ...

Il procuratore di Macerata : "Pamela Mastropietro venne violentata da Oseghale mentre era Sotto l'effetto di eroina" : Pamela Mastropietro venne violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche menomate per l'assunzione di eroina. Lo sostiene il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio anche sulla base dei risultati degli esami del Ris che hanno evidenziato un rapporto sessuale completo tra i due. Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha invece ritenuto non vi fossero gravi indizi di colpevolezza per tale accusa, ipotizzando ...

Non si ferma all'alt e si schianta contro un muro : era Sotto effetto di droga : FRANCAVILLA FONTANA - Non si è fermato all'alt e dopo una fuga di un chilometro si è schiantato contro il muro di un'abitazione. E' stato denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza ...

Uccide la sciamana Sotto l’effetto dell’ayahuasca : canadese linciato e ammazzato dagli indigeni : Olivia Arévalo Lomas, un’importante leader ambientalista impegna nella difesa dei diritti degli indigeni in Perù, è stata uccisa con 5 colpi di arma da fuoco. Il presunto responsabile della sua morte, un canadese di 41 anni, è stato catturato e linciato dagli abitanti del villaggio in cui viveva la donna. Nel 2017, sono stati uccisi 197 ambientalisti.Continua a leggere