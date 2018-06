Sono 58 gli ' italiani' convocati ai Mondiali

Salvini tenta di convincere gli italiani che la loro sciagura Sono immigrati e rom : Dopo mesi di campagna elettorale e 80 giorni di attesa post voto, siamo giunti al punto di saturazione davanti a certi slogan, il cui solo obiettivo, inutile nasconderlo, è quello di anestetizzare la piazza davanti alle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare. Appare chiara la difficoltà del nuovo governo a cambiare il registro e la scelta di mantenere intatta la drammatizzazione di un Paese in macerie e la messinscena del consenso da ...

Se l'Iva aumenta Sono guai : altra stangata da 480 euro a famiglia : Se il governo appena nato dal contratto Lega-M5s dovesse far scattare l'aumento dell'Iva previsto dalle clausole di...

Barbara D'Urso e Malgioglio Sono Meghan e la regina Elisabetta / Sorpresa alla finale del Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan Markle e la regina Elisabetta nella finale del Grande Fratello 2018. Divertente Sorpresa all'apertura dell'ultima puntata(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Il sindaco del paese che riconosce le famiglie con due mamme : “Non Sono rivoluzionario” : A Sesto Fiorentino le famiglie Arcobaleno vengono riconosciute dal Comune: due gemelli sono stati registrati come figli di una coppia omogenitoriale. Il sindaco: "Ho il piacere di conoscere personalmente questa famiglia e non ho notato alcuna differenza con la mia. Stessi problemi, stesse dinamiche, stesso amore".Continua a leggere

Roberta Ragusa/ Antonio Logli : “Sono innocente e vorrei incontrare la sua famiglia” : Caso Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli dopo la condanna in Appello per omicidio volontario e distruzione di cadavere: “Sono innocente e vorrei incontrare la sua famiglia”(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:36:00 GMT)

VERONICA SATTI/ La figlia di Bobby Solo in crisi : "Sono felice di rivedere i miei - ma..." (Grande Fratello 15) : VERONICA SATTI potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 a un passo dalla finale: la figlia di Bobby Solo è in nomination con il favorito alla vittoria Alberto Mezzetti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Mastandrea in 'Tito e gli alieni' : 'Sono i puri i veri marziani' : Un piccolo film indipendente italiano pieno di poesia e creatività con protagonista un perfetto e disincantato Valerio Mastandrea nei panni di uno scienziato studioso degli alieni. Ma 'Tito e gli ...

ASUS ROG Phone e ASUS Strix Scar II Sono le novità per gli hardcore gamers del Computex 2018 : Al Computex 2018 ASUS ha presentato ROG Phone, il suo primo smartPhone da gaming, ricco di accessori, e uno notebook con schermo a 144 Hz. L'articolo ASUS ROG Phone e ASUS Strix Scar II sono le novità per gli hardcore gamers del Computex 2018 proviene da TuttoAndroid.

«Flat tax per le famiglie nel 2020» Ma gli economisti Lega Sono divisi : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno...

Radja Nainggolan/ “Belle donne? Mi vogliono e io non Sono un angelo. Tradimenti? Se non esce nulla...” : Radja Nainggolan racconta a un programma televisivo i gay all'interno del calcio e la sua vita coniugale insieme a Claudia Lai. La povera moglie sembra proprio subire numerosi tradimenti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:41:00 GMT)

Da Santa Teresa a Olbia - chi Sono gli arrestati. Molti insospettabili : Gli arrestati dell'operazione dei carabinieri. L'operazione Green Thumb, nel suo complesso, ha consentito di interrompere un ingente e altamente remunerativo flusso di stupefacenti destinato ...

Milano - 22 arresti per spaccio : ci Sono anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter : Riceveva la droga dagli albanesi all’interno della sede del ‘Al Clan’ di Sesto San Giovanni, in via Sacco e Vanzetti, e poi si occupava di ridistribuirla in città. E’ stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti il 37enne Luca Lucci, storico capo ultras della curva sud del Milan. E c’è anche Massimo Mannelli, responsabile degli steward dell’Inter, tra le 22 persone fermate dalla polizia di ...

IL FEMMINISMO DI MIA CERAN/ “Le veline Sono scomparse. Gli spettatori si Sono stancati” : Mia CERAN racconta a Il Fatto Quotidiano come sia cambiato il suo lavoro, da giornalista a conduttrice televisiva e si scaglia contro chi ha fatto delle veline il simbolo della donna in tv(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:45:00 GMT)

Bergamo - gemelline siamesi separate in ospedale - Sono figlie di un ex calciatore : ecco come stanno : Una storia di fede, determinazione e coraggio, quella dei genitori di due gemelline siamesi che erano nate attaccate all'altezza dell'addome e col fegato in comune . Le piccole Evelina ed Elisabetta , ...