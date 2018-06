Sky | non interesse rilevare Premium

Zappia (Sky) : «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» : Il numero uno della pay tv satellitare ha però ricordato che il biscione ha un'opzione per cedere alcuni di asset tecnologici di Premium L'articolo Zappia (Sky): «Non c’è alcun interesse a rilevare Mediaset Premium» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Non chiedo scusa alla LewinSky. Sono io la parte lesa - gli americani erano dalla mia parte" : Bill Clinton non si sente in dovere di chiedere scusa a nessuno, tantomeno a Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca con cui egli intrattenne una relazione a sfondo sessuale che fece parlare il mondo intero.Intervistato dalla NBC, Clinton ha detto: "Mi Sono scusato davanti a tutto il mondo. Mi pare possa bastare". L'ex presidente degli Stati Uniti d'America ha poi aggiunto di sentirsi parte lesa, a causa del debito di 16 milioni di ...

Sky - sarà un Calciomercato in stile western. Alessandro Bonan : "Non penso a Mondiali e concorrenza. I social? Vengono usati anche troppo" : Originali e differenti. Il Calciomercato di Sky riapre i battenti e si tuffa nell’universo western. Mai uguale agli altri e mai uguale a se stesso, il programma di Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio riparte lunedì 4 giugno (fino al 21 luglio, poi di nuovo dal 13 agosto), per una nuova edizione che tenterà ancora una volta di distinguersi per linguaggio e stile.sarà un’edizione accorciata, con la chiusura delle trattative fissata per il ...

MOTOGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Streaming video TV8 e Sky - qualifiche e FP3 live : Iannone e Suzuki sugli scudi : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:48:00 GMT)

Selezioni di comparse per una serie TV di Sky in 8 puntate e non solo : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a casting e provini per cinema, televisione, teatro, musica: le Selezioni sono per diverse figure e varie produzioni, vediamo tutte le informazioni utili. comparse e figurazioni Si cerca, come comparsa, una insegnante di acquagym, di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Le riprese verranno effettuate nel mese di luglio. Per una figurazione speciale, sempre per il prossimo mese di ...

Diretta Motogp/ Streaming video Sky prove libere live : Iannone subito veloce in Fp2! (GP Italia 2018 Mugello) : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 1 giugno).(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 14:10:00 GMT)

DIRETTA MOTOGP/ Streaming video Sky prove libere live : Iannone più veloce nella Fp1 (GP Italia 2018 Mugello) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 1 giugno).(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:42:00 GMT)

'Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà'. Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all'economia, 'con lui può ripartire l'economia' e si gode il momento: 'Il mondo intero sta guardando l'...

"Tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà". Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Rivendica la sua previsione che l’Italia avrebbe avuto un governo giallo-blu. Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all’Economia, “con lui può ripartire l’economia” e si gode il momento: “Il mondo intero sta guardando l’Italia”. Steve Bannon, 64 anni, ex consigliere di Donald Trump, è in Italia, forse per incontrare Salvini ...

Steve Bannon a Sky TG24 : con governo M5s Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Contratto con Sky non rinnovato - due canali RCS lasciano l’emittente : I canali "Dove Tv" e "Lei Tv" non faranno più parte del bouquet dell'emittente a partire dal 30 giugno: diverse ipotesi sul mancato rinnovo del Contratto. L'articolo Contratto con Sky non rinnovato, due canali RCS lasciano l’emittente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ZagrelbeSky - il Colle non è un notaio : 5.58 "Si sta configurando un governo a composizione e contenuti predeterminati estranei al Parlamento e al presidente della Repubblica" che rischia "di trovarsi con le spalle al muro". Così il presidente emerito della Consulta,Zagrelbesky al Corriere critica alcuni passaggi del contratto M5S-Lega. Per Zagrelbesky "emerge dal programma uno Stato dal volto spietato verso i deboli e i diversi". Il contratto non affronta poi "la questione di ...

Sandro Piccinini a Blogo : "La Champions mi mancherà - dopo 30 anni a Mediaset non vado in Rai o a Sky. Enrico Varriale tifoso del Napoli" : Liverpool per la Champions, Inter per il quarto posto, Crotone in Serie B. Questi i pronostici di Sandro Piccinini a poche ore dall'ultima giornata di Serie A. Blogo ha intervistato lo storico telecronista di Mediaset che tra qualche giorno partirà alla volta di Kiev per raccontare in diretta su Canale 5 la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (con lui ci sarà la seconda voce Aldo Serena), in programma sabato 26 maggio. ...

Caso VyshinSky - parla la moglie : non capisco il nesso tra tradimento e giornalismo - : "Non capisco di cosa sia accusato mio marito. Non riesco a capire quale sia il legame tra alto tradimento e giornalismo", ha detto Irina in un'intervista con RT. Ella ha spiegato di non avere notizie ...