Sky | il governo britannico strizza l' occhio a Comcast Ok all' offerta di Fox solo con la

Crisi di governo - Spread a quota 235. Piazza Affari perde oltre il 2% - Sky TG24 - : Mercati in grande difficoltà per le preoccupazioni sulla Crisi politica italiana . Il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%: praticamente azzerati i guadagni accumulati da inizio 2018. ...

Steve Bannon a Sky TG24 : con governo M5s Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Governo - Di Battista a Sky TG24 : maggioranza c'è - no a voto anticipato - : ... poi sul Quirinale afferma: "Si è comportato in maniera eccellente fino a qualche giorno fa, adesso non può mettere veti politici a un ministro dell'Economia come Savona"

Governo e debito pubblico - quanto è lontano il "momento MinSky"? : ... si impone che il dibattito sulla finanza pubblica, che è associata inevitabilmente alla figura del nuovo ministro dell'economia, tenga conto non soltanto dei nuovi flussi , disavanzi di bilancio, ...

Governo - ultime notizie DIRETTA - Mattarella convoca Conte - Sky TG24 - : Il professore indicato come premier da M5S e Lega è atteso al Colle nel pomeriggio. Proseguono le polemiche sul cv . Di Maio: "Comincia la terza Repubblica". Lega: pronti a partire. Di Battista: "...

Contratto di governo - ZagrebelSky : “È patto per il potere. Sulla sicurezza emerge uno Stato spietato con deboli e diversi” : Da una parte c’è il voto del 4 marzo che “ha detto una cosa semplice e una difficile. Quella semplice è un desiderio di rottura; quella difficile è il compito ricostruttivo“. Dall’altra ci sono i poteri di Sergio Marttarella che “teoricamente potrebbe respingere le proposte fattegli. Ma, se lo immagina il caos che ne deriverebbe?”. Sono gli scenari disegnati da Gustavo Zagrebelsky in un’intervista al ...

Carfagna a Sky TG24 : mi auguro che governo M5s-Lega duri e faccia bene | : La deputata di Forza Italia, ospite de L'intervista di Maria Latella, dice di augurarsi che l'esecutivo duri "per il bene dell'Italia". E assicura: "Faremo opposizione intelligente". E su Berlusconi: "...

Il teorema di MynSky e il nuovo governo dell'Italia : Dopo l'inondazione di liquidità degli ultimi anni, le economie di mezzo mondo dovranno ora provare a camminare da sole nella nuova fase del ciclo. Nei prossimi mesi la Fed continuerà ad innalzare il ...

Casellati a Sky TG24 : difficile dire no se ricevessi incarico governo - : La presidente del Senato ospite de L'intervista di Maria Latella. Sulle trattative in corso per la formazione di un nuovo esecutivo ha dichiarato: "Il pregiudizio non può portare alla soluzione dei ...

Gelmini a Sky TG24 : "No a un governo lontano dagli elettori" - : La capogruppo di Forza Italia alla Camera, ospite a "L'intervista" di Maria Latella, sulla formazione del nuovo governo dice: "Noi non abbiamo posto veti o preclusioni, difficile un esecutivo FI-PD"

Verso il Governo - una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le consultazioni : Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella concluderà la prima serie di consultazioni dopo il voto e incontrerà i rappresentanti dei principali partiti, per conoscere le loro posizioni e immaginare gli scenari possibili per la formazione di un nuovo Governo. Sky TG24 HD lo racconta con “Verso il Governo”, una lungo speciale dedicato alle consultazioni al Quirinale, in onda dalle 10 alle 19 di...