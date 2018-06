Sindaco | bene premier in zone terremoto

Montegiorgio. Ultimi giorni da Sindaco di Armando Benedetti - ecco il bilancio di 10 anni di amministrazione : "Agito sempre con coscienza - ... : Tra i fiori all'occhiello il lavoro sul Teatro Alaleona , 'che con piccoli accorgimenti abbiamo reso accessibile e vivibile proponendo fin dal primo anno stagioni di prosa, di musica e di spettacoli ...

Calcio : Sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...